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BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
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BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Genel Başkan Destici ile yaptığı görüşmenin ardından gözlerin çevrildiği BBP’nin referandumdaki tavrını Partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur bir basın açıklaması ile duyurdu.

BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Genel Başkan Destici ile yaptığı görüşmenin ardından gözlerin çevrildiği BBP’nin referandumdaki tavrını Partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur bir basın açıklaması ile duyurdu.

Açıklamada, “Bu sistemle Tek parti ‘tek adam’ sistemi inşa ediliyor. Tek adam devletin tümüne hükmedecek. Hem hükümet hem Meclis hem de mahkeme olacak” denildi. BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, yaptığı açıklamada, “Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz” dedi.

Öznur'un yaptığı basın açıklamasında, “Anayasa değişiklikleri hiçbir toplumsal müzakere, sivil toplumun ve siyasal partilerin katılımı aranmadan, AKP tarafından dört duvar arasında hazırlandı, büyük bir telaş içinde TBMM'den geçirildi. Çağımız özgürlük ve demokrasi çağı iken İnsanlık katılımcı ve özgürlükçü demokrasiyi konuşurken 15 Temmuz ihanetini ve kalkışmasını fırsat bilen AKP iktidarı otoriter rejim fırsatçılığı yapmıştır” ifadesi kullanıldı.
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