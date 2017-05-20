Baykal'ın 'aday mısınız' sorusuna yanıtı: Bunu taban belirler (2)

KIRIKKALE'DE KONUŞTU

Kayseri'de dün katıldığı dönerken bugün önce Kırşehir'de konuşan Deniz Baykal, Kırıkkale'de de parti il örgütünü de ziyaret etti. CHP Kırıkkale il binasında açıklamalarda bulunan Deniz Baykal, 16 Nisan referandumunun şaibeli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı 'iş bitti' diyor, hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi, maç bitmedi. Üç puan falan yok" dedi.

Maçın 2019 seçimlerinde biteceğini kaydeden Baykal, "2019'da bu anayasayı uygulamaya geçirmek isteyen irade milletten icazet alacak mı, almayacak mı onu göreceğiz. 2019'da sadece teorik olarak 'bu anayasa geçti işte canım' diyerek geçti kabul edilmesi yetmiyor. Bunu uygulayacak bir siyasi iradenin milletten icazet almasına ihtiyaç var. Millet bu icazeti verecek mi vermeyecek mi asıl mesele o" diye konuştu.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

FOTOĞRAFLI