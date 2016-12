Baykal: Gazi meclis, yetim meclis olacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sistemine ilişkin, "Bu kanun çıkarsa o gazi meclis, yetim meclis olacak. Herkes de bunun farkında" dedi.

CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bir partilinin ailesine taziye ziyareti yaptı, daha sonra da partililerle buluştu. Burada gündeme ilişkin konuşan Baykal, Suriye'de yanlış bir politikayla başlangıç yapıldığını ve o dönemde desteklenen grupların şu an Türkiye'ye karşı savaştığını söyledi. Baykal, "Suriye'de duruma hakim olan otoriteyi tahrip ettik, yani Esad'ı. Esad'ın gücü ortadan kalkınca bir sürü güç merkezi çıktı ve bunlar bize başladılar saldırılara. 'Biz onları destekleyelim, onlar başarıya ulaşsın' diye ABD ile kavga ettik, Rusya ile kavga ettik, Suriye ile Esad ile kavga ediyoruz, İran ile kavga ediyoruz. Böyle bir şeyin içerisine girdik" dedi.

'SURİYE'DEKİ TABLO ORTADA'

Bunun Türkiye'ye yakışmayan bir tutarsızlık olduğunu kaydeden Baykal, "Türkiye boş laf etmez. Bir şey söyledi mi arkasında durur. FETÖ'yü geliştiren sensin. PKK'yı himaye edip Güneydoğu'da bu kadar kökleşmesine sebep olan sensin. Bütün bunların sonucu değil mi bunlar? Hendekler öyle kazılmadı mı? Kazarlarken sen neredeydin? O silahlar yerleştirilirken ne yapıyordun? PKK'dan hatalar ortada, FETÖ'den ortada. Sen baştan getirdin, götürdün, yerleştirdin. Suriye'deki tablo ortada. Yani turizmin içine girdiği tablo ortada. Senin verilecek bir hesabın yok mu? Adam diyor ki şimdi 'Arkadaş bunların çaresini sizlere söylüyorum. Nedir çare? 'Başkanlık rejimi' diyor. Ya kardeşim bu kadar hata yapan adam sen bir de çıkacaksın böyle bir şey istiyorsun ve bu millet bu kadar şaşkın mı ya? Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?" diye konuştu.

'ADI ÜSTÜNDE GAZİ MECLİS'

Baykal, şöyle devam etti:

"Başkanlık rejimiyle ilgili olarak yapılacak halk oylamasında inşallah 'hayır' çıkacak. Milletimiz bir kere 'hayır' desin bakın her şey değişecektir. Mecliste bu konu konuşuluyor. Vicdan sahibi herkes biliyor ki biz haklıyız. Hiçbir siyasi konuda bu kadar haklı olunmamıştır. Bu kadar net bir yanlışla meclis karşı karşıya kalmamıştır. Yani meclise diyor ki 'kendi kendini inkar et' ki o meclis gazi meclis, en son gaziliği darbede kanıtladı. Daha önce milli mücadeleyi kazandı. Adı üstünde gazi meclis. Bu kanun çıkarsa o gazi meclis, yetim meclis olacak. Herkes de bunun farkında."

