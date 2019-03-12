Battal İlgezdi’den İsmail Erdem’e 'kültür merkezi' cevabı

İSTANBUL, () - CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, AK Parti'nin adayı İsmail Erdem'in 'Ataşehir’de kültürel etkinlik yok' sözlerine cevap verdi. İlçedeki kültür merkezlerini sıralayan İlgezdi, "Ataşehir Belediyesi 10 yıl önce kurulduğunda devraldığımız şey borçtan başka bir şey değildi" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in söylediği “Ataşehir’de kültürel bir etkinlik yapılacak olsa sadece öğretmenevinin kültür merkezi var ve Ataşehir’de kültürel etkinlik yok” sözlerine cevap veren Battal İlgezdi, "Ataşehir Belediyesi 10 yıl önce kurulduğunda sağlık, kültür ve sanat alanında hangi merkezleri devraldı gidip bir araştırın, göreceksiniz ki tek bir tane bile elle tutulur yer yok. Devraldığı şey borçtan başka bir şey değildi. Oysa bugün saymaya başlarsak; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Düştepe Oyun Müzesi, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, Ataşehir Meslek Edindirme Merkezi (ATAMEM), Yenisahra ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Yeni Hayat Gençlik Merkezi, Monheim Tasarım Okulu ile 6 mahallede Ataevi’ne sahibiz" diye konuştu.

"300 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ"

Hayata geçirdikleri kültür ve sanat projeleriyle her yaştan Ataşehirlinin hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Battal İlgezdi, “Biz bu merkezleri yapmanın yanında sanatı mahallelere taşıdık. Bugüne kadar 30 binin üzerinde çocuğumuza resim, satranç, perküsyon, tiyatro, drama, bağlama, piyano, keman, gitar, ses eğitimi, dans-zumba, halk oyunları ve bale eğitimleri verildi” ifadelerini kullandı.

“TİYATROYU BİLEN ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ”

Ataşehir’deki çocukların tiyatro sevgilerinin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen İlgezdi, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin yarınları olduğunu bildiğimiz için en çok onlara yatırım yaptık. Ataşehir’e yapılan kültür sanat yatırımlarını en çok onlar biliyor. Örneğin Ataşehir’de ciddi manada çocuklara tiyatroyu sevdirdik. Her ay aralıksız düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerine mutlaka çocuk tiyatroları ekliyoruz. Gidip kendiniz görebilirsiniz, bir çocuk tiyatrosu sahneliyoruz, salonda 500 çocuk var, ama çıt çıkmıyor, tıpkı yetişkinler gibi hem izliyor hem eğleniyorlar. Ama her biri daha küçücükken tiyatro izleyerek büyüyor, bu kültürü alıyor” dedi.

"HER MAHALLEDE ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİMİZ VAR"

Hizmetlerin eğitim politikasında fırsat eşitliği oluşturmada önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken İlgezdi, şöyle konuştu:

“Hemen hemen her mahallede her yaş grubundan halkımız sanat eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Mesleki olarak sanat eğitimlerine devam etmek isteyen birçok çocuk ve genç, güzel sanatlara ve konservatuvara girme şansı yakaladı. Bir önemli tarafı da şu; birçok öğrenci sanat dallarında bireysel olarak başarılı olsa da bunu icra edecek alanlar bulamıyordu. Belediyemiz bünyesinde orkestralar ve topluluklar birimi kurularak hem bu öğrenci kaynağı değerlendirilmiş, hem de ciddi bir icra alanı açılmış oldu. Bugün Ataşehir Belediyesi bünyesinde Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası, Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Anadolu Halk Müziği Korosu, MSKM Halk Müziği Korosu, Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Tiyatro Topluluğu gibi yavaş yavaş marka olmaya aday topluluklar oluşturuldu. Bu topluluklar yurtiçi ve yurtdışında ilçemizi temsil eder hale geldiler.”

“YURT DIŞINDA DA İLGİ GÖREN PROJELERİMİZ VAR”

‘Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz’ projesinin yurtiçi kadar yurt dışında da ilgi gördüğünü ifade eden İlgezdi, “Yurt dışından sanat kurumları projemizi incelemek için sık sık belediyemizi ziyaret ediyorlar. Almanya’dan projemizi incelemek için geldiklerinde hem öğrenci sayımız hem de topluluklarımızın icra kalitesine hayran kaldılar. Gençlik orkestramız, klasik müziğin vatanı olan Almanya’da Alman bestecilerin eserlerini o kadar iyi icra etti ki salondaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandılar, beğenildiler. Bundan sonra etkinlik programları düzenlerken, kendi topluluklarımızın düzenli olarak seyirciyle buluşmasını sağlayacağız” diye konuştu.