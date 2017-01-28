Batman'da özel harekatçılarla kahvaltı yapan Bakan Soylu: Terör bu coğrafyanın kaderi değildir (2)

BAKAN SOYLU, ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Valiliği'ndeki güvenlik toplantısının ardından, Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile birlikte Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu, "İşleriniz nasıl" diye soru yönelttiği esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı. Esnaf ile işsiz gençlerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nda tertip edilen organizasyona katıldı.