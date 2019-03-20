Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Başkan Uysal’dan yaşlılar haftasında huzur evi ziyareti

İstanbul,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda Büyükçekmece’ye dair projelerini anlatan Uysal,...

Başkan Uysal’dan yaşlılar haftasında huzur evi ziyareti

İstanbul,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda Büyükçekmece’ye dair projelerini anlatan Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Uysal öğleden sonra da huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Güzelce sakinlerine yönelik düzenlenen kahvaltıda konuşan Uysal, Büyükçekmece’de hizmet eksikliği olduğuna dikkat çekti. Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusundaki problemlerin çözüleceğini ifade eden Uysal, "Büyükçekmece’yi 30 yıl önceki gibi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız. Burası İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesiyse, şehir olarak da, vatandaşın belediye hizmetlerini alması olarak da en güzel, en konforlu, en rahat ilçesi yapacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak burada 31 Mart’ta vatandaşımız bize güvenip o sorumluluğu verir. En son kararı vatandaş verecek. Hepimiz saygı duyacağız" diye konuştu. 

Uysal, buradaki programının ardından eşi Hatice Uysal ile birlikte ‘Yaşlılar Haftası’ kapsamında Büyükçekmece’de özel bir huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Burada kalanlarla tek tek ilgilenip sohbet eden Uysal yaşlılara yönelik hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. Huzurevi yöneticilerinden de bilgi alan Uysal, vaatleri arasında yer alan yaşlı bakım evlerinin Büyükçekmece’de yaygınlaşacağını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328