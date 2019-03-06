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Başkan Saka, seçim kampanyasını Çelik konseriyle başlattı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı ve Adayı Kamil Saka, yerel seçim kampanyasını pop müzik şarkıcısı Çelik konseriyle başlattı. Başkan Saka, "Adaylar olarak sabıka kayıtlarımızı bu meydanda asalım. Kimin...

Başkan Saka, seçim kampanyasını Çelik konseriyle başlattı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı ve Adayı Kamil Saka, yerel seçim kampanyasını pop müzik şarkıcısı Çelik konseriyle başlattı. Başkan Saka, "Adaylar olarak sabıka kayıtlarımızı bu meydanda asalım. Kimin ne cezası var, hangi suçlardan ceza almış görülsün. Edremitliler kararını ona göre versin" dedi.
Edremit Bağımsız Belediye Başkanı ve Adayı Kamil Saka, yerel seçim çalışmalarına Cumhuriyet Meydanı'nda Çelik'in sahneye çıktığı konserle başladı. Konserin ardından söz alan Kamil Saka, 5 yıllık görev süresi boyunca belediyenin mallarını satmadıklarını ve sattırmadıklarını söyledi. Saka, "Yeniden aday olmayı düşünmüyordum ama yoğun baskı olunca bağımsız aday olmaya mecbur kaldık. Arkadaşlarımızla Edremit'in geleceğini korumak için yola çıktık. Seçimlere katılacak belediye başkan adayları olarak sabıka kayıtlarımızı alalım ve bu meydanda Atatürk Anıtı'nın önüne asalım. Biri 1 dönem, diğeri 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Ben de 7 dönem. Astığımızda kimin ne cezası var, hangi suçlardan ceza almış görülsün. Bütün Edremitliler kararını ona göre versin" diye konuştu.
Belediye Meclis adaylarını Vatan Partisi Edremit İlçe Teşkilatı ile birlikte hazırlayan Başkan Saka, programda adaylarını tanıttı. Konuşmaların ardından Kamil Saka, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 2 seçim bürosunun açılışını yaptı.

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