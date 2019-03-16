Başkan Gençer, projelerini tanıttı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık Belediye Başkanı ve gelecek yerel seçimlerde de CHP'nin Ayvalık Belediye Başkan Adayı olan Rahmi Gençer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi projelerini tanıttı. Başkan Gençer, "Gerçek halk çocuklarıyla bir meclis kurduk. Bu meclisimiz Ayvalık’a tarih yazacak. Hepsinin gönlü zengin, vatansever, hukuktan, adaletten anlayan insanlar" dedi.

CHP'li Rahmi Gençer, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve yeniden seçilmesi durumunda yapacağı projeleri tanıttı. Küçükköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Gençer ile birlikte Millet İttifakı meclis üyesi adaylarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya, CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin ve Ensar Aytekin, Parti meclis üyesi Semra Dinçer, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Başkan Gençer'in eşi Yasemin Gençer, İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Albayrak, partilerin ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Ayvalık Belediye Meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'TECRÜBELERİMİ DAHA İYİ YANSITACAĞIM'

5 yıllık zor bir dönemi bitirdiklerini ve bu zor dönemde partisinin gücünün yanında olduğunu belirten Başkan Rahmi Gençer, “Ayvalık halkı yanımda oldu, gençler yanımda oldu. Kadınlarımız ve çocuklarımız ve başta eşim çok yanımda oldu. Çok tecrübeli bilirdim kendimi ama belediye başkanlığı bambaşka bir işmiş. Bu dönemde o kadar tecrübe edindim ki bu tecrübelerimi inanın önümüzdeki dönemde Ayvalık’a çok daha iyi yansıtacağım. Sevgiyle, herkese eşit davranarak çıktığım yolda insanları kucakladığım dönemde ikinci dönem insanların daha çok yanında olacağım. Büyükşehir'de ve Türkiye’de muhalefetteyiz. Muhalefet belediye başkanı olmak ayrı bir zorluk ama biz zorlukları seven bir partiyiz çünkü bu ülkeyi kuran partinin insanlarıyız. Biz Ayvalık’ta Millet ittifakı olarak çok büyük oy alıp çıkacağız. Yaptırdığımız 3 anketin sonuçları da çok farkla önde olduğumuzu gösteriyor ama bize yetmez. Çok daha farklı bir şekilde bu seçimi kazanmamız gerekiyor. O yüzden bütün Ayvalık, Cumhuriyet, Atatürk sevdalılarına, demokrasiye inananlara gönlümüz açık. Gerçek halk çocuklarıyla bir meclis kurduk. Bu meclisimiz Ayvalık’a tarih yazacak. Hepsinin gönlü zengin, vatansever, hukuktan, adaletten anlayan insanlar" dedi.



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