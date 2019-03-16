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Başkan Adayı Taşyürek: Kartal CHP'den ümidini kesmiş

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda, “Mahalleleri tek tek geziyoruz. Halk, CHP anlayışından bıkmış, ümidini kesmiş" dedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek,...

Başkan Adayı Taşyürek: Kartal CHP'den ümidini kesmiş
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda, “Mahalleleri tek tek geziyoruz. Halk, CHP anlayışından bıkmış, ümidini kesmiş" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Belediye Başkanlığı mazbatasını aldığı takdirde Kartal’ı ayağa kaldıracak projelerini ve AK Parti Kartal Belediye Meclis üye adaylarını tanıttı. İBB Hasan Doğan Spor Kompleksinde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na Kartallı seçmenlerin yoğun ilgisiyle birlikte kalabalık protokol de eşlik etti. Protokol ve katılımcılar arasında İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, AK Parti İl Yönetim Kurul Üyesi Fatih Kaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti İlçe Başkanı Gürkan Akyol ve MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpeki yer aldı. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı mensupları yanı sıra Ülkü Ocakları mensuplarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup da toplantıya katıldı.

"HALKIMIZIN CHP ANLAYIŞINDAN BIKTIĞI ANLAŞILDI"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’in 20 mahalleyi 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında dolaşarak vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri kapsayan video seyredildi. Halkın mevcut yönetimi istemediği ve taleplerinin dikkate alınmadığını belirtildiği aktarıldı. Ebubekir Taşyürek toplantıda özgeçmişinden bahsederek, “1984’ten bu yana medeniyetimizin baş şehri İstanbul’da ve Kartal’da yaşıyorum. İş hayatıma Serbest Mali Müşavir olarak başladım. Hali hazırda, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim şirketimizin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıyım. Teşkilatımızın pek çok önemli kademesinde görev aldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptım. Uzman ve bilirkişi olarak kamuda pek çok vazife ifa ettim. En son Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak İstanbul’umuza ve Kartal’ımıza hizmet ediyorum. Bu görevlerim vesilesiyle; önemli mesleki, sivil toplum yöneticiliği, siyasi ve belediyecilik tecrübeleri edindim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, sizlerin teveccühleriyle, Kartal’ın hizmetkârı olmak için yola çıktım” dedi.

"SİYASETİN TEK LİMANINI AHLAKTIR"

Taşyürek, konuşmasının ana temasını oluşturan gönül belediyeciliği için ise, “İş hayatım ve mesleki kariyerim bana; zamanı, finansı ve insanı doğru yönetme kabiliyeti kazandırdı. Liderimizin dediği gibi, ‘Siyasetin tek limanını ahlaktır.’ Siyasetin tek limanını ahlak olarak bildim ve bütün kalbimle inandım. Kartal’ın hizmetkârlığı nasip olursa, bu ilkelerden milim şaşmadan gönül belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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