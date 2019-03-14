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Başkan Adayı İsmail Erdem liseli Begüm'ü Kızılordu Korosu ile buluşturdu

İSTANBUL, () - Dünyanın en büyük korolarından olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul'da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından, Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini...

Başkan Adayı İsmail Erdem liseli Begüm'ü Kızılordu Korosu ile buluşturdu

İSTANBUL, () - Dünyanın en büyük korolarından olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul'da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından, Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e duyuran Ataşehirli kız öğrenci Begüm'ün hayali gerçek oldu. Erdem, genç kızın, Ülker Sport Arena'daki Kızılordu Korosu'nun konserine katılmasını sağladı. Begüm, Kızılordu Korosu ile tanışan ve bol bol fotoğraf çektirdi.

 Dünyanın en büyük korolarından olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi. 2019 Türkiye - Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında topluluk, yaklaşık 20 bin İstanbulluyla buluştu. Sosyal medya hesabından, Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e duyuran Ataşehirli kız öğrenci Begüm'ün hayali gerçek oldu. Başkan Erdem, genç kızın, Ülker Sport Arena'daki Kızılordu Korosu'nun konserine katılmasını sağladı.

KONSERDEN SONRA KIZILORDU KOROSU SOLİSTLERİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Lise öğrencisi Begüm,İsmail Erdem’e “Ülker Sports Arena’da Kızılordu konseri var. Cemal Reşit Rey Salonu’ndaki Konsere gitmeme rağmen kendileriylefotoğraf çektirme imkânım olmadı. Lütfen yardım edin. Onlarla tanışmayı çok istiyorum. En büyük hayalim Kızılordu solistleri ile fotoğraf çektirmek” diye seslendi. Başkan Adayı İsmail Erdem ise, Begüm’ün bu arzusunu yerine getirerek konseri en ön sıradan izlemesini sağladı. Liseli Begüm, konserden sonra Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu Solistleri ile tanışarak fotoğraf çektirdi.

İsmail Erdem’e teşekkür eden genç kız, “En büyük hayalimi gerçekleştirdiniz, mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum.” dedi. Erdem ise “Her Ataşehirli bizim için özel ve önemlidir. Genç bir kızımızın hayalini gerçekleştirmek beni de çok mutlu etti. İnşallah 1 Nisan’da bütün Ataşehirlilerin hayalini gerçekleştireceğiz’ diye konuştu.

 

 

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