Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Başkan Adayı İsmail Erdem: 10 yıldır buradasınız, altyapı nerede?

İSTANBUL, () - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, CHP yönetimine seslenerek, "10 yıldır buradasınız, park, kütüphane, bilim evi, engelli ve yaşlılar için özel bakım hizmeti, açık-kapalı havuz, altyapı nerede?" dedi. AK...

Başkan Adayı İsmail Erdem: 10 yıldır buradasınız, altyapı nerede?

İSTANBUL, () - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, CHP yönetimine seslenerek, "10 yıldır buradasınız, park, kütüphane, bilim evi, engelli ve yaşlılar için özel bakım hizmeti, açık-kapalı havuz, altyapı nerede?" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzonluların tek tek sorunları dinleyen Erdem, sorunları not alarak, çözüm önerileri sundu. Erdem,  "Sevgili komşularım, 10 yılı heba olmuş Ataşehir’e hizmet aşkı ile geldik. Vatandaşa çifte standart uygulayanlara bu işin nasıl yapılacağını göstermeye geldik. Vatandaşla ele el nasıl çalışılır, ihtiyaçlar nasıl karşılanır, modern şehirleşme nasıl yapılır, nasıl hizmet edilir göstermeye geldik” dedi.

"MİLLET BOŞ LAFTAN DA CHP’DEN DE BIKTI"

Sancaktepe’nin 10 yılda nereden nereye geldiğini anlatan İsmail Erdem, "Ataşehirli vatandaşlar da bu hizmeti hak ediyor. Belediyecilik sadece çöp toplamak değil. 2-3 baraka sosyal hizmet alanı sayılamaz. Biz boş laf değil, hizmet için varız" diye konuştu.

"Parklarınız nerede, kütüphaneleriniz nerede, bilim evleriniz nerede, engelli ve yaşlılarınız için özel bakım hizmetiniz nerede, açık-kapalı havuzlarınız nerede, altyapınız nerede?” diyen Erdem, "Adama sorarlar, 10 koca yılda ne yaptın?Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren Ataşehirliler Erdemli belediyecilik ile tanışacak. Ataşehir kazanacak, Ataşehirli kazanacak" dedi.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328