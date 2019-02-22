ANKARA, () - RESMİ Gazete'de yayımlanan kanuna göre artık basılı kitap ve süreli yayınların tesliminden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmayacak. 'Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu' hükümlerine göre poşetlenerek satılan yayınlar bunun dışında tutulacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kanuna göre, 'Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu' hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV sıfırlandı.