Başbakan Yıldırım: Yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlar (2)

'PRENSİBİMİZ, TERÖRÜ ETKİSİZ HALE GETİRMEK'

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Belediyesi'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tokat kebabının tadına bakıp, bakmadığı sorulan Başbakan Yıldırım, "Tokat'a gelip, kebabın tadına da bakmadan olmaz; ama Tokat kebabı bir tarafa bırakalım. Gayet coşkulu, gayet heyecanlı, müthiş bir coşku, müthiş bir katılım vardı'' dedi.

Kandil'e yönelik olası operasyonla ilgili de değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Bizim oradaki prensibimiz şu; terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içerisinde değil, dışarıda da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı, o bölgede ülkemize zarar veren terörü etkisiz hale getirmek. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç, vatandaşımızın can ve mal güvenliği; terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kendisini belediye binası önünde bekleyenleri selamlayarak, birlikte fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra Sivas'ta düzenlenecek mitinge katılmak üzere Tokat'tan ayrıldı.

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