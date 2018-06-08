Başbakan Yıldırım: Yakmaktan, yıkmaktan bahsediyorlar (2)

'AK PARTİ TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYAN PARTİDİR'

Bitlis'teki mitingin ardından Muş'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Toplanan kalabalığı Kürtçe selamlayan Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için oy istedi. Muş'un çoktan kararını verdiğini belirten Yıldırım, "Muş diyor ki; 'Ben lafa bakmam, ben işe bakarım.' Muş laf üstüne laf koyanlara prim vermez, yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermez. Hiçbir zaman çukur siyasetine, alçakların isyana çağrısına karşılık vermediniz. Gençleri dağa tehditle çıkaranlar anaların gözyaşını akıtanlar Muş'un duasını, desteğini alamazlar. Ak Parti, anaların ağıtlarını dindiren, evlatları analarla buluşturan partidir. Terörün kökünü kazıyan partidir" diye konuştu.

'KAN SİYASETİ YAPANLARA OSMANLI TOKADINI VURACAK MISINIZ?'

Kürtler'in başının tacı olduğunu söyleyen Yıldırım, bölücü örgütlerlerin kardeşliğimizi bozmaya çalıştıklarını belirtti. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçmişte HDP denen parti sizden oy istedi. Ne dediler 'Biz Türkiye partisi olduk. Bölücülük yapmayacağız, bir şans verin' dediler. Siz de verdiniz. Sonra ne oldu? Oyu, desteği sizden aldılar, emri Kandil'den aldılar. Kandil'in esaretinden kurtulamadılar. Daha sonra gençlerimizi, yavrularımızı dağa çıkardılar. Körpecik fidanlarımızı ömrünün baharında yok ettiler. Artık yeter diyoruz, 'edi bese.' Vakit terör ve uzantılarını sandığa gömme zamanıdır. Türkiye'de gençleri dağa kaçırma, esnaftan haraç toplama, zorla kepenk kapatma dönemi artık bitmiştir. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek. İnsanlarımız güven ve huzur içinde yaşayacak. 2 yıldır teröre ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında göz açtırmıyoruz. Canlarına okuyoruz. Bu teröristlerle Kürt kardeşlerimizi birbirine karıştırmayalım. Kürtler bizim kardeşimiz bin senedir Kürtler Türkler aynı bayrak altında kardeşçe yaşıyor. Ama bu terör örgütü bunların ipi dışarıda başkalarının elinde bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Türkler'in de Kürtler'in de PKK gibi, PYD gibi, YPG gibi, FETO gibi bir sorunu var. Bu sorunu da 24 Haziran'da sandıkta vereceğiniz kararla kökünden halledeceğiz. Belediye seçimlerinde halka vaatlerinde dediler ki, 'Bizi seçin şehri güzelleştireceğiz.' Seçildikten sonra ne yaptılar, belediyenin kaynaklarını dağa, Kandil'e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk ve her türlü perişanlık vardı. Bizde dedik ki; daha fazla müsaade edemeyiz, ellerinden aldık. O belediye kaynaklarının dağa gitmesinin önüne geçtik. Biz bu belediye başkanlarını görevden alınca sadece HDP değil CHP de karşı çıktı. Vatandaşa su yok, çöp toplama hizmeti yok. Şehirler bakımsız. Yani siz bunu mu istiyorsunuz? Zaten oldum olası bu CHP milletin bir derdine derman olmamış. Bunlarda taş üstüne taş koyma yok. Bunların işi konuşmak, konuşmak, konuşmak. Laf üstüne laf koymak. Bunları biz İstanbul'dan iyi biliriz. Çöp dağları, hava kirliliği. Recep Tayyip Erdoğan bunları iyi bilir. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokadını vuracak mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız?"

'DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ MESAFENİN KAPANMA ZAMANI'

24 Haziran'ın dönüm noktası olduğunu ifade eden Yıldırım, "Terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ile millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır. 81 milyonun kardeşliğinin daha da sağlamlaşacağı bir tarihtir 24 Haziran. 24 Haziran, Muşlu öğrencinin, emeklinin, esnafın, memurun, hanım kardeşlerimizin bayramı olacak" dedi.



Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, ()



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