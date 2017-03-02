Başbakan Yıldırım: Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler

Hakime TORUN / ANKARA, () - ULUSLARARASI Ombudsmanlık Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleye değinerek, "Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler. Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki hangi ad altında olursa olsun, hangi kılığa girerse girsinler biz bunları iyi tanırız. Dost ve müttefiklerimizin iş tutarken bir kere değil, on kere düşünmeleri lazım. Kiminle yola gideceklerine oturup karar vermeleri lazım. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler" dedi.

Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "DEAŞ diye bir terör örgütü var. El Kaide'den sonra ortaya çıkmış kutsal dinimizi, İslam'ı da en kötü şekilde istismar eden, İslam ile de hiçbir alakası olmayan bu alçak terör örgütü ile dünya sanki mücadele etmiş gibi gözüyor. Gerçek anlamada mücadele eden Türkiye'dedir. Bugüne kadar sınırlarımızdan bölgeye gitmeye çalışan 50 binden fazla DEAŞ sempatizanını engelleyen ülke Türkiye'dir. 3 bin 500'ün üzerinde DEAŞ örgüt mensubunu da tutuklayarak eylem yapmalarının, kan dökmelerinin, insanları katletmelerinin önüne geçtik" dedi.

"YA TÜRKİYE İLE YA DA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YOLLARINA DEVAM EDECEKLER"

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine değinen Yıldırım, "Suriye'de akana kanın durması ateşkesin sağlanması için cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Rusya ve İran'nın da katkıları ile ateşkes süreci başlattık. Bundan sonra Suriye'de kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözümün getirilmesidir. BM'ye, bölgedeki bütün koalisyon ülkelerine ortak sorumluluk düşmektedir. Bazı terör örgütleri bu sonuçtan istifade etmeye çalışıyor. Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler. Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki hangi ad altında olursa olsun, hangi kılığa girerse girsinler biz bunları iyi tanırız. Dost ve müttefiklerimizin iş tutarken bir kere değil, on kere düşünmeleri lazım. Kiminle yola gideceklerine oturup karar vermeleri lazım. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler" diye konuştu.

"YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE DEMOKRASİ DIŞI GİRİŞİMLER ASLA TÜRKİYE GÜNDEMİNE GELMEYECEK"

Yıldırım, "Kamu Denetçilik Kurumu anayasamıza girmiş önemli bir kurum. Vatandaşlarımız devlet ile ilgili yaptıkları işlerde yanlış karar verilmiş olabileceğini düşünebilirler. Mahkemeye gitmeden önce, mahkeme yolunu kapatmıyor. Vatandaş ile idareyi barıştırıp, yanlışı düzeltiyor. Önemli bir kurum. Şimdi bir değişiklik daha yapıyoruz. Önemli, bir değişiklik. Yönetim sistemi ile ilgili 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması. Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile darbeler, vesayetler demokrasi dışı girişimler asla Türkiye gündemine gelmeyecek" ifadelerini kullandı.