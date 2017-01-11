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Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis'te görüştü (Tekrar)

 ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Anayasa Değişiklik Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda tartışılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam Meclis'te görüştü. Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler...

Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis'te görüştü (Tekrar)

 ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Anayasa Değişiklik Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda tartışılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam Meclis'te görüştü. Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ne (PMD) yaptığı ziyaretin ardından muhalefet kulisine geçti. Kuliste CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Başbakan Yıldırım, burada Kılıçdaroğlu ile çay sohbeti yaptı. Anayasa değişiklik teklifi konusuna da değinilen sohbette, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel de yer aldı.

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