Başbakan Yıldırım: Vatandaşın en az yüzde 50 oyuyla seçilme şartı olan yerde diktatörlük olur mu?

Bahar DEMİREL / MÜNİH,(Almanya), () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada, anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Milletin önüne 2 tane sandık konacak. Millet ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti seçecek. 5 yıl sonra tekrar seçim. Yaptın, yaptın; yapmadın, yetkiyi alıyor, başkasına veriyor. Hani nerede diktatörlük? Vatandaşın en az yüzde 50 oyuyla seçilme şartı olan yerde, diktatörlük olur mu?" dedi.

Başbakan Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. STK temsilcileriyle buluştuğu toplantıda, hitap eden Yıldırım, Türkiye'nin gurbetteki vatandaşlarını döviz makinesi olarak gördüğü günlerin geride kaldığını söyledi. Türkiye'nin yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarının her zaman yanında olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Avrupa'da artık misafir değil, ev sahibisiniz. Ev sahibi olarak düşünmeniz ve davranışlarınızı buna göre belirlemeniz çok büyük önem arz ediyor. Misafir olmak, her an gitmeye hazır olmak demektir. Kaygı getirir; ama unutmayın, sizin arkanızda Türkiye var. Bu özgüveni çocuklarınıza, torunlarınıza, gelecek nesillere mutlaka vermenizi istiyoruz. Bir zaman işçi olarak gelen anne ve babaların çocuk, bugün iş güç sahibi olmuş ve bulundukları ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor, işsizlerine iş veriyor. Biz her zaman sizle beraberiz. Türkiye'nin gurbetteki vatandaşlarımızı döviz makinesi olarak gördüğü günler artık geride kaldı" diye konuştu.

"BU DAVALAR NİYE BİTMİYOR? TANIKLAR NİYE BİRER BİRER YOK OLUYOR?"

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, terör örgütleriyle mücadelede çifte standardın bırakılması gerektiğini vurguladı. Terörle mücadele üzerinden müttefik ülkelere seslenen Başbakan Yıldırım, "Dost bildiğimiz ülkelere diyoruz ki 'Bakın, bunların sırtını sıvazlamayın. Bir gün gelir, beslediğiniz yılan sizi de zehirler. Sizi de yok eder'. PKK, terör örgütü; Almanya tanıyor. İyi, tanıyorsunuz da gereğini yapmakta niye ağır kalıyorsunuz? FETÖ bir terör örgütüdür. Dolayısıyla bu kadar insanın şehit olmasına, binlerce insanın gazi olarak kalmasına vesile olan bu örgütün mensupları maalesef burada kara propagandalarını, algı operasyonlarını rahatça yapabiliyorlar. Orada bir iki basın mensubu birtakım suçlamalardan dolayı sorguya çekildiği zaman kıyamet kopuyor. Peki, burada masum insanlar öldürüldü. Onların davası 5 yıldır devam ediyor. Niye bitmiyor bu davalar? Tanıklar niye birer birer yok oluyor? Çifte standardı bırakmak lazım. Terörle mücadele edilecekse kararlılıkla, birlikte, beraber olarak mücadele edeceğiz" dedi.

"HANİ NEREDE DİKTATÖRLÜK?"

Anayasa değişikliği referandumuna değinen Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "İşte milletin önüne 2 tane sandık konacak. Millet birine ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti seçecek. O hükümetin başı da cumhurbaşkanı olacak. Diğer sandıkta da vekillerini seçecek. Vekiller yasama yapacak, hükümeti denetleyecek. İşin sonunda da 5 yıl sonra tekrar seçim. Yani vatandaş 2 sandık arasında yetkiyi veriyor. Yaptın, yaptın; yapmadın, yetkiyi alıyor, başkasına veriyor. Hani nerede diktatörlük? Vatandaşın en az yüzde 50 oyuyla seçilme şartı olan yerde, diktatörlük olur mu?"

'TEK ADAM' ELEŞTİRİLERİNE YANIT: BURADA İKİ TANE MERKEL Mİ VAR?

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerine de yanıt veren Başbakan Yıldırım, "'Efendim, tek adam ülkeyi yönetecek'. İki tane adam yönetemiyor. Tabi ki tek adam yönetecek. Burada iki tane Merkel mi var? Bir tane. Her ülkede bir adam yönetiyor; ama onun ekibi var. Yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor. Onun için bunlar hep zırva. Milletin kafasını bulandırmak için söylenen şeyler. Bir gemide, iki tane kaptan olmaz. Olursa biri sancak der, biri iskele der. Gemi batar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRMEYECEK"

Terör örgütlerinin referandum için 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü hatırlatan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "'PKK, referandumda 'Hayır' çıksın diyor' dedik. FETÖ de aynısını diyor. HDP de aynısını diyor. CHP de onların cazibesine kapılmış, o da aynı. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Biz hiçbir vatansever vatandaşımızın terör örgütlerinin telkinine, onların gittiği yoldan gitmeyeceğine adımız gibi inanıyoruz. Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse çarpıtmasın, çok açık. Elbette vatandaş, en güzel kararı verecek; terör örgütlerini sevindirmeyecek. Biz bunu biliyoruz. Ülkemize, vatandaşlarımıza güveniyoruz"