Başbakan Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti (2)

TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: SAYIN BAŞBAKAN İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu, bugün Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği, istihdam, kadınların iş yaşamına katılımı, Sanayi 4.0, sektörel politikalar, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini Başbakan Yıldırım'a sundu.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen kabul sonrasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Dünyada teknoloji ve ekonomi hızlı bir değişim içerisindedir. Küresel ortamda Türkiye'nin güçlü demokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri açısından kamu ve özel sektör işbirliği her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu açıdan Sayın Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına, önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım ile görüşen TÜSİAD heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, TÜSİAD üyeleri Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Barış Oran, İdil Yiğitbaşı ve Bahadır Kaleağası ile Ankara Daimi Temsilcisi ve TBMM ile İlişkiler Sorumlusu Eray Akdağ yer aldı.

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