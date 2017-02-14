Başbakan Yıldırım: Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, üreticisi olacak



Aliye ULUSOY/ANKARA() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım 5G Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışında konuştu. Başbakan Yıldırım, "Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, 5G teknolojisinin üreticisi olacak. Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. Bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin" diye konuştu.



ODTÜ Teknokent'te açılışı yapılan 5G Mükemmeliyet Merkezi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, 5G teknolojisinin dünyada henüz ticarileşmediğini belirtti. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizin bilgi iletişim teknolojilerinde sadece kullanıcı olmasını bir adım öteye taşıyacak aynı zamanda teknolojiye sahip olma fırsatı da sağlayacak bir girişimdir. Kamunun verimli, verimsiz kullandığı Ar-ge bütçelerini yarı yarıya özel sektöre kaydırılmış olması da bu anlamda da önemli bir değişimdir. Ar-ge bütçesini 2023 hedeflerimizde milli gelirin en az yüzde 2.5 seviyesine çıkarmaktır. Akla para verme alışkanlığı bizde yoktu eskiden, biz parayı neye veririz, bir torba çimento aldık bizim için bir varlıktır, ona para verir alırız. Biri fikir verdi, ya ben deli miyim? Laflara para mı verilir. Halbuki ona o kadar büyük şey kazandırır ki, sonra anlar. Amacımız bir adım öne geçmek. Mukayeseli üstünlük sağlayacak işler yapmamız lazım. Bilişim teknoloji alanında çok ciddi fark oluşturabiliriz. 5G projesi de bu yönde atılmış küçük ama anlamlı adımlardır.5G teknolojisi şu anda dünyada henüz ticarileşmiş değil, 2018 olarak planlayan var, 2020 diyen var, rivayetler muhtelif."

"TRAFİKTE HIZ FELAKET, BİLİŞİMDE HIZ BEREKETTİR"

Başbakan Yıldırım açılan merkezin üniversite, özel sektör ve kamu için laboratuvar görevi göreceğini söyledi. Yıldırım, " 7 adet proje burada sergileniyor. Ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten kurumlar, kuruluşlar var. Bu merkez aynı zamanda üniversite, özel sektör ve kamu içinde laboratuvar görevi görecek. Üretilen yerli yazılımlar ağ altyapıları diğer teknolojilerin testleri burada yapılacak. Bütün bu testlerden sonra elde edilen başarılı sonuçlar da uluslar arası sektörde yerini almış olacak. Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, 5G teknolojisinin üreticisi olacak. Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. Bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin. 2003'te 20 bin olan genişbant abone sayısını bugün 60 milyona ulaştırmış durumdayız. Ar-ge harcamaları milli gelirin yüzde yarımından yüzde 1. 6'sına çıktı. Bu seviyeyle yetinmemiz söz konusu değil. 2016 yılında yerli patent başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 17 artmış, 6 bin 445'e yükselmiş. Bilişim altyapısı milli güvenlikle doğrudan ilgili bir konu haline gelmiştir. Darbe girişimlerine ilk olarak teknolojiyi kullanarak başlıyorlar. 15 Temmuz'da da televizyon kanallarına ve iletişim ağlarına saldırdılar" ifadelerini kullandı.