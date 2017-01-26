Başbakan Yıldırım : Tatarından kurtardık, beterine rasladık (1)

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Veri Bankası tanıtım törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, "Bir tehlikeyi ber taraf ederken farkında olmadan başka bir tehlikenin kapımızı çaldığının farkına varamadık. Bizim memlekette bir tabir vardır ; 'Tatarından kurtardık, beterine rasladık' FETÖ'cüler sinsice 2010 referandumundan sonra yürüttükleri faaliyetleri aleni hale getirmiş, yargıyı kendi kirli emelleri doğrultusunda kullanma durumuna gelmiştir" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Yargı ile ilgili vatandaş vicdanını yaralayan bir takım gelişmeler yargı ile ilgili yeni bir anayasa değişikliğini, yeni bir reformu gündeme getirdi. Burada amaç yargıdaki etnik yapılanmayı, yargıdaki adam kayırmacılığını ortadan kaldırmak, 'Adalet mülkün temelidir' prensibini hakim kılmaktı. Fakat bir tehlikeyi ber taraf ederken farkında olmadan başka bir tehlikenin kapımızı çaldığının farkına varamadık. Bizim memlekette bir tabir vardır ; 'Tatarından kurtardık, beterine rasladık' FETÖ'cüler sinsice 2010 referandumundan sonra yürüttükleri faaliyetleri aleni hale getirmiş, yargıyı kendi kirli emelleri doğrultusunda kullanma durumuna gelmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, artık bu aymazlığın zirveye ulaştığı olaylar olarak karşımıza çıktı. Ben, uzun yıllar Ak Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Doğrusu biz hep, "Trafikte hız felakettir, internette hız berekettir" derdik. Şimdi buna "Adalette, yargıda hız berekettir"i ekliyorum. Hızlanmamız lazım, geç kalan adalet, adalet değildir. Geciken adalet yargıya olan güveni azaltır." diye konuştu.