Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti. FOTOĞRAFLI
08 Şubat 2017 Çarşamba 17:17
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
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