Başbakan Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid'le görüştü

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. FOTOĞRAFLI
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:20
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
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