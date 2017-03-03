Başbakan Yıldırım, Sinop'ta

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- İbrahim ASLAN/SİNOP, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Sinop'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin düzenlediği miting için ilk olarak bugün Bartın'a yöneldi. Hava muhalefeti nedeniyle uçağı Bartın'a inemeyen Başbakan Yıldırım, Sinop Havalimanı’na indi. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, karayoluyla il merkezine geçti. Kurtuluş Caddesi'nde kendisini otobüsünden inen Başbakan Yıldırım, esnaf ziyareti yaptı. Sinoplularla tokalaşıp sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir kafeye girerek vatandaşlarla oturup çay içip simit yedi.

Başbakan Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından daha sonra bir otelden Bartın Meydanı'na telekonferansla katılarak bir konuşma yaptı. Başbakan'a Sinop ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve milletvekillleri de eşlik etti.

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