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Başbakan Yıldırım: Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanlığı'nın 155'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklü kurumlarından olan Sayıştay'ın 155. kuruluş yıldönümünü...

Başbakan Yıldırım: Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanlığı'nın 155'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklü kurumlarından olan Sayıştay'ın 155. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.
Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir" dedi. 
Başbakan Yıldırım'ın Sayıştay Başkanlığı'nın 155'inci kuruluş yıl dönümü için yayımladığı mesaj şöyle: 
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklü kurumlarından olan Sayıştay'ın 155. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir. Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da üstlenen Sayıştay, uyguladığı mali denetim sistemi ve disiplinli çalışma düzeniyle önemli hizmetleri yürütmektedir. Sayıştay'ın milli menfaatlerimizi korumaya yönelik hassasiyetlerine her zaman büyük güven duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle tüm Sayıştay mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum"

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