Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti 

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.
28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:12
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.
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