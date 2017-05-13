ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım, Muğla'daki kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.