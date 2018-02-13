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Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefonla görüştü. 

Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefonla görüştü. 

Görüşmede Ege Denizi’nde,Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Konuya ilişkin iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüş farklılıkların rağmen,  görüşmenin olumlu bir havada cereyan ettiği,  sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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