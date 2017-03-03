ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu Resmi Konut'ta kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'yu kabul etti
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu Resmi Konut'ta kabul etti.
03 Mart 2017 Cuma 13:04
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