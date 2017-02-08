Başbakan Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı resmi törenle karşıladı, ardından Çankaya Köşkün'de kabul etti.
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı resmi törenle karşıladı, ardından Çankaya Köşkün'de kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 15:04
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı resmi törenle karşıladı, ardından Çankaya Köşkün'de kabul etti.
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