Başbakan Yıldırım, köy muhtarlarıyla görüştü

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti. FOTOĞRAFLI
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:47
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
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