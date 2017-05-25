Başbakan Yıldırım, köy muhtarlarıyla görüştü (2)

ÇATALCA VE SİLİVRİ'DEN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çatalca ve Silivri AK Parti ilçe başkanlarıyla bölgeden 8 köy muhtarı ve AK Parti İstanbul milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, heyet, Çatalca ve Silivri bölgesinde 140 yıldır çözülemeyen yerleşim yeriyle ilgili tapu sorununun çözülmesi dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım da heyete, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.