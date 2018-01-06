Başbakan Yıldırım: Komşularımıza yönelik tüm oyunları bozacağız (2)

YILDIRIM, KIRŞEHİR KONGRESİNDE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Nevşehir 6. Olağan Kongresi'nin ardından Kırşehir'e geçti. Aşıkpaşa Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kırşehir 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Ülkenin birliğini bilen bir davadır AK Parti. Biz Türkiye'nin birliğinde 80 milyonun kardeşliğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyiz. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir. Gayretimiz halkın ve hakkın rızasıdır" dedi.

Konuşmasında 2002 öncesi ile sonrası hakkında kıyaslamalar yapan Yıldırım şunları söyledi:

"2002 yılında Türkiye'nin ekonomisini, gençlerini, kadınlarını, işçisini, memurunu, sanayicisini, esnafını karamsarlık, ümitsizlik sarmıştı. Hiç kimse geleceğinden umutlu değildi. Bırakın 20 yıllık ileri görmeyi 2 hafta sonrasından emin değildi. Kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Anadolu erenlerinden aldığı ruh ve inançla AK Parti kadroları ile birlikte kolları sıvadı, yollara düştük. Bu millete inandık. Millet de Genel Başkanımıza inandı. En güçlü şekilde destek geldi. Bu gün de bu destek artarak devam ediyor. Aziz milletimizin imkanlarını yine millet için kullanarak yeniden diriliş ve yükseliş hamlesini başlattık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik. Sorunları çöze çöze bugüne geldik. 'Enkaz devraldık' edebiyatına asla sığınmadık. 2002 önceki hükümetlerin ilk lafı 'Enkaz devraldık' olmuştur. Sonra da aldıkları enkazları devredip gitmişlerdir. Bu devir AK Parti ile sona ermiştir. İstikrar ve güvenle o karanlık günlere bir daha dönmemek üzere aydınlığa çıkardık. Emin adımlarla 2023-2053-2071 hedeflerimize devam ediyoruz. Taş üstüne taş koyduk, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Allah çalışmalarımızın karşılığını verdi. Emeklerimizin sonucu Türkiye 3 kat büyüdü. 15 yıl boyunca vesayet odakları ile mücadele ederken bir yandan da Türkiye'nin kalkınma refahı için gece gündüz çalıştık. Bütçemizi 6 kat büyüttük. 120 milyarlık bütçeyi 700 milyara çıkardık. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi görmek lazım. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz. AK Parti iktidarından önce Türkiye'de ihracatı bilen il sayısı 12'yi geçmiyordu. Şimdi 81 ilin tamamında ihracat yapılır hale geldi. Dünyaya açılır, ticaret yapar olduk. Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktı. Ülkeler teker teker iflas bayrağı çekerken Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor."

Ekonomik verileri de değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Yılın 3. çeyrek büyümesi yüzde 11.1'dir. Dünyada bu kadar büyüme sağlayan ikinci bir ülke yok. Türkiye liste başıdır. Türkiye'ye yakışanda budur. Türkiye hem bölgesinde hem de dünya genelinde güven, istikrar yeri olmaya devam ediyor. Bugünü kurtarmanın değil yarınları inşaat etmenin derdindeyiz. Yarınlarımız daha da güzel olacaktır. İhracatta 157 milyar dolar ihracatı aşarak rekora ulaştık. 2018 yılı için 170 milyar hedef koyduk" diye konuştu.

'2018'DE MAZOT VE YEME DESTEK'

Tarım alanında yapılacak yatırım ve desteklerin devam edeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "AK Parti iktidarı olarak tarım desteklerini kaldıran değil, köylülerimizin yanında olan olduk. Tarım desteklerini 7 kat artırdık. Kırşehir'i hayvancılık alanında desteklemeye devam edeceğiz. 2002'de 36 milyarla devraldığımız tarımdaki milli geliri 161 milyara çıkardık. 4 kat daha büyüttük. Türkiye tarımda da bir numara oldu. Tarım sigortası uygulamasını başlattık. Gübrede KDV'yi kaldırdık. 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarım da iki önemli kalem olan mazot ve yeme çok büyük destekler vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İRAN'IN HUZURA DÖNMESİNİ İSTİYORUZ

İran'da yaşanan iç karışıklıkla ilgili dekonuşan Binali Yıldırım, "Bazı ülkeler rahat durmuyorlar. Başkanlarının işlerine burunlarını sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kanca takmaya çalışıyorlar. Bölgede yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara uyanık davranması gerekir. İran'ın istikrarı ve huzuru önemlidir. İran'a uzaktan müdahale edilmesini hoş görmeyiz. Komşumuzun huzura dönmesini istiyoruz."

'KILIÇDAROĞLU DİNLENSİN'

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir kongresinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdürdü. Yıldırım, salonu dolduran kalabalığın 'Vur vur inlesin, Kemal dinlesin' sloganına 'dinlesin' değil, 'dinlensin' cevabını verdi ve şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'na bakarsan 'Darbeye direnen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin' diyor. Bu ne demektir. Bu darbeci bir zihniyettir. Darbecileri cesaretlendirmektir. Bu ağız FETÖ'nün ağzıdır. Asker kıyafeti giyen FETÖ'cü hainlerin bombalamasını yani o geceyi inkar etmek demektir. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini, yapılan diğer saldırıları, insanların katledildiğini kabul etmemek, inkar etmek demektir. Kılıçdaroğlu bırak şu darbe seviciliği. Sen rahat rahat TV izlerken bu ülkenin evlatları mücadele etti. Gözünü kırpmadan kahramanca mücadele verdiler. Bu kafayla gençlerin, kadınların yüzüne nasıl bakacaksın? Bu ülkeyi böldürmedik, böldürtmeyeceğiz."

Salih GÜNER/KIRŞEHİR,()

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