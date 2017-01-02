BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün'le görüştü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
02 Ocak 2017 Pazartesi 10:50
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