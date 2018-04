Başbakan Yıldırım: Kemal Bey elini çabuk tutsun, sıra kalmayacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ister muhalefetin ister iktidarın her an seçime hazır olma mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz CHP'de adaylık açıklayanlar devam ediyor. Değerli Kemal Beye benim tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği oturumda seçim önergesine ilişkin MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda izlediği oturumda hükümet adına konuşan Başbakan Binali Yıldırım konuştu.

'BİZİM İTTİFAKIMIZ MİLLET İTTİFAKIDIR'

AK Parti ve MHP'nin ülkenin geleceği için güçlerini birleştirerek ittifak kurduğunu bildiren Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Burada bize düşen milletimizin önüne gitmek ve millete hesabımızı vermektir. Biz zaten 2002'den bu tarafa hesap vere vere geliyor ve seçimlere gidiyoruz. Bu seçimin zamanının baskın olduğu gibi söylemlerin bir alt yapısı yoktur. Siyasi partiler ister muhalefet ister iktidar her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Böyle de bir hazırlık var. Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz CHP'de adaylık açıklayanlar devam ediyor. Değerli Kemal Beye benim tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak. Bu seçimlerde ilk defa geçmiş seçimlerde gizli saklı kapalı kapılar arkasında yapılan ittifakları da sona erdirdik. İsteyen istediğiyle birlikte seçime gidebilirik dedik ve yasal değişikliği yaptık. Bizim ittifakımız millet ittifakıdır. MHP- AK Parti olarak her türlü iç- dış tehdidi bertaraf etmek için güçlerimizi birleştirerek sandığa gidiyoruz. 65'inci hükümetin son başbakanı olarak gidip gelmemek gelip görmemek var. Hakkınızı helal edin. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Helallik isteyen Başbakan Yıldırım'ı, AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.



FOTOĞRAFLI