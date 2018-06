Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (3)

SALYAZI HAVALİMANI'NIN TEMELİNİ ATTI

Başbakan Binali Yıldırım, Gümüşhane mitinginin ardından helikopterle Köse ilçesine hareket ederek, Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesi için düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, havalimanının kalkınma ve zenginlik getireceğini ifade ederek, "Memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarışıyoruz. İşte bugün şeref günü. Bu Ramazan ayının son günlerinde Gümüşhane'ye Bayburt'a bereket getirecek, kalkınma getirecek, zenginlik getirtecek büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı hayırlı uğurlu olsun. 2 milyon kişilik kapasitesi olacak, 2 milyon insan gelecek. Bayburt'u, Gümüşhane'yi, Erzincan'ı, Giresun'u üst üste koy ancak 2 milyon eder. Ancak onun için büyük bir havalimanı yapıyoruz. 310 trilyon maliyeti var. 2020'de havalimanımızı açmış olacağız. Artık buraya uçakla geleceğiz. Gümüşhaneliler, Salyazılılar, Bayburtlular, gurbetçi hemşehrilerimiz, turistler artık yol çilesi çekmeyecek. Dünyanın dört bir yanından uçakla buralara gelebilecekler. Havalimanımız Bayburt'a, Gümüşhane'ye ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir eseri sizlere kazandırmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

'ÜLKENİN HER YANI EN İLERİ HİZMETE LAYIK'

Türkiye'nin her yerinin en ileri hizmete layık olduğunu kaydeden Yıldırım, "Biz eğer buralara borcumuzu, vefa borcumuzu ödemezsek rahat hissetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. "Davamız, muradımız sizlere hizmettir. Bütün derdimiz, milletimizi, devletimizi birlikte yüceltmektir" diye sözlerine devam eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ak parti doğudan batıya, kuzeyden güneye, yurdun her köşesinde hizmeti var, izi var, mührü var. Haritaya baktığınızda bütün şehirlerde Ak Parti'yi görürsünüz, ay yıldızlı Türk bayrağını görürsünüz, 16 yıllık kalıcı eserleri görürsünüz. Bütün hizmet konusunda hep bir gördük. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbirinden ayırmadık. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Eserlerimizi 81 ilimizde birer birer hayata geçiriyoruz. 15 yılda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere, hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. 'Türkiye'yi bölünmüş yollarla, havaalanlarıyla, modern demir yollarıyla, köprü ve tünellerle donatacağız' dedik, verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. Şu Gümüşhane'ye bakın; çevre yolu 12 kilometre, 8 kilometresi tünel viyadük. Türkiye'nin en fazla tüneli, köprüsü olan ili Gümüşhane oldu. Eskiden yol yoktu, 'Zigana Tüneli küçük' dedik, şimdi 13 kilometrelik 2 yeni tünel yapıyoruz. Bitince Trabzon 45 dakika olacak."

'YIKIM EKİBİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR'

Başbakan Binali Yıldırım, terörü Türkiye toprakları üzerinde etkisiz hale getirdiklerini ve ülkenin gündeminden çıkarmak için çabaladıklarını söyledi. Yıldırım, "Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. 16 yıldır yaptıklarımızı en iyi sizler biliyorsunuz ama bakıyoruz muhalefetin adayları adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Ak Parti yapar, onlar Ak Parti'nin yaptıklarını yıkacaklarmış. Gücünüz yeter mi? Gümüşhane, Bayburt izin verir mi? Bu millet izin verir mi? Kardeşim dilin zekatı hayır konuşmaktır, güzel konuşmaktır. Siz yapmak varken, güzelleştirmek varken, yıkmak neyin nesi oluyor. Onlar ne derse desin. Terör örgütü de yıkıyor, çukurlar hendekler kazıyor değil mi? İşte o Güneydoğu'da hendekler kazan, çukurlar kazan ve milleti canından bezdiren terör örgütüne de hak ettiği cevabı verdik mi? Terörü ülke topraklarında etkisiz hale getirdik mi? Nereye giderlerse enselerindeyiz. Kandil'e giderlerse oradayız, Fizan'a giderlerse oradayız. Terörü bu ülkenin gündeminden inşallah çıkaracağız" dedi.

Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdesini verdiği, Gümüşhane ve Bayburt illeri arasında bulunan Salyazı mevkiine yapılacak havalimanının temelini attı.

SALYAZI HAVALİMANI

Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca projesi hazırlanan 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyor.



