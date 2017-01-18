Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshıı'yi kabul etti

ANKARA()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
ANKARA()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:58
ANKARA()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
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