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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü 

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, Münih Güvenlik Konferansı marjında, bugün Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü 

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, Münih Güvenlik Konferansı marjında, bugün Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Görüşmede, komşumuz ve stratejik ortağımız, dost Irak ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki son gelişmeler ele alınmış; Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın işbirliğine atfettiğimiz önem vurgulanmıştır. Görüşmede, üst düzeyli temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır." 

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