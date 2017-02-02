ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, bir günlük çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Almnya Başbakanı Angela Merkel'i, Çankaya Köşkü'nde karşıladı. İki liderin, tokalaşarak basın mensuplarına poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi.
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, bir günlük çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Almnya Başbakanı Angela Merkel'i, Çankaya Köşkü'nde karşıladı....
02 Şubat 2017 Perşembe 18:52
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