Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (2)

STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, mitinginin ardından Giresun Valiliği'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, ülke ekonomisi üzerinden ortaya atılan yalanlar ile senaryoların, 'FETÖ üst aklı'nın yurt dışındaki plan ve kurguları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar. Milli şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda'. İşte biz Türk milleti olarak bağımsızlığımıza, bayrağımıza, vatanımıza böylesine düşkün bir milletiz. Küresel güç odakları, onların piyonları diyor ki 'Türkiye'de 2018'de büyüme yüzde 2 olacak'. Bir başkası çıkıyor diyor ki 'Türkiye’de büyüme yüzde 5’in üzerinde olacak'. Yani birbirlerini düzeltmekle meşgul oluyorlar. Bizi ne kadar çok düşünüyorlar. Yatıp kalkıp, Türkiye’nin geleceğini düşünüyorlar. Bunlar geçen sene de aynısını yaptılar. Hatırlayın; art arda not düşürmeler, büyüme tahminlerini yüzde 2’ye kadar indirdiler. Sonunda Türkiye bütün bu tahminleri alt üst etti, yüzde 7.4 büyümeyi gerçekleştirdi. Milletin alın teriyle bunu başardık. Bu sene de farklı olmayacak. Önümüzdeki Haziran’ın 10’unda, ilk 6 ayın büyüme rakamı açıklanacak. Orada da yüzümüzü güldürecek büyümeyi hep birlikte göreceğiz."

'FIRAT’IN BATISI TAMAM, DOĞUSU DA AYNI OLACAK'

Suriye'de PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Baktık içeride temizlik yapmak, huzuru, güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal emniyetini teminat altına almak mümkün olmuyor. Ne kadar yapsak aşağıdan yenileri geliyor. Bu sefer 'Yerinde bu işi halledelim' dedik. Fırat Kalkanı, Afrin harekatını gerçekleştirdik. Bu küçük bir iş değil. Ordumuzun 15 Temmuz’da yaşadığı olaylardan sonra bu yapılan çok büyük bir iş. 2 tane süper gücün arasına hançer gibi girip, o alanı temizleyeceksiniz. Bu önemli bir karar, önemli bir iş. Böylesine cesur kararları da memleket sevdası olan, vizyonu olan liderler yapar. Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi yapar. Bu kararı aldık ve güney sınırlarımızda tesis edilmeye çalışılan bu terör çemberini kırdık. Şimdi Fırat’ın batısı tamam, doğusu da aynı olacak. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında ABD olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele, memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu. Şimdi Menbiç konusunda da ısrarımız sonrası bu noktaya geldi ve burnundan kıl aldırmayanlar şimdi 'Gelin, bu işi oturup, konuşalım' diyor. Bu süreçte büyük gayretler oldu. Görüşmeler oldu ve bir noktaya geldik. Türkiye’nin yeni dönemde güçlü iradeye, iktidara ihtiyacı var. Bu işlerin üstesinden gelmek başka türlü olmaz. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Türkiye etliye sütlüye karışmasa sessiz olsa birileri konuştuktan sonra konuşsa sonunda da 'Siz en iyisini bilirsiniz' dese Türkiye’ye kimse bir şey yapmaz; ama Türkiye, Türkiye olmaz. Türkiye’nin bir imparatorluk geleneği var. İstiklaline aşık bir milletten bahsediyoruz. Şartların en zor olduğu zamanlarda bile küllerinden yeniden dirilmiş bir milletten bahsediyoruz."

Giresun'da Eğribel Tüneli'nin yapımının sürdürüldüğünü dile getiren Yıldırım, "Nurettin Canikli, 'Eğribel Tüneli' diye diye başımızın etini yedi. Eğribel’i düzlettik" dedi.

'İNCE'Yİ ELEYİP, ERDOĞAN'I SEÇECEKSİNİZ'

24 Haziran'da yeni bir döneme girileceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Milletimizin desteğine talibiz. En iyi kararı siz vereceksiniz. Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz. İnce eleyip, sık dokuyacaksınız. İnce'yi eleyip, Erdoğan'ı seçeceksiniz" diyerek, konuşmasını tamamladı.

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