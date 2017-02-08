Başbakan Yıldırım: Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor

Aliye ULUSOY /ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Değişiklik Teklifini Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söylemesi sorusu üzerine Yıldırım," Buna hiç şaşırmadım hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Buna alıştık bu süreci durdurmaz. Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir. Ancak Cumhurbaşkanımızın değişiklik teklifini onaylamasıyla birlikte, halk oylaması takvimi netleşmiş olacak" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamlarda bulundu. Yıldırım'ın konuşması şu şekilde: " Başkanlık Konseyi'ne bağlı Libya'daki kamu güvenliğini sağlamak üzere Muhafız Birliği'ne desteği öngören bir anlaşmayı da bugün bu ziyaret vesilesiyle imzalamış bulunuyoruz. Libya Başkanlık Konseyi Libya2nın tekrar istikrara huzura kavuşması için büyük gayret gösteren ve biizm de muhattap aldığımız meşru bir yapıdır. Bunun dışındaki bütün gayretler , çalışmalar esasında bu istikrarın barışın kardeşliğin sağlanması yönünde bir destekleyici mahiyet arz etmesi gerekir. Dolayısıyla kısa sürede tek başlılığın sağlanması ülkedeki huzur ve istikrarın olabildiğince kısa zaman içerisinde ki tesisine büyük katkı sağlayacaktır. Alt yapı çalışmalarının hızlandırılması artan elektrik ihtiyacının karşılanması için Türk firmaları şartların zorluğuna aldırış etmeden orada göreve başlamış ve muhtelif bölgelerde elektrik verilmesi sağlanmıştır. Yarım kalan santrallerin inşaatı da sürmektedir. Türk Hava Yollarının tekrar seferlere başlayabilmesi için süreci hızlandıracağız. Artan terörle mücadele kapsamında askıya aldığımız vize rejimini adım adım kolaylaştırıp ve nihayet vizeyi tamamen kaldıracak şekilde bir uygulama içinde Dışişleri bakanlarımız karşılıklı olarak çalışması kararlaştırıldı. Libya'da ki FETÖ varlığının sonlandırılmış olması iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Buna rağmen bazı FETÖ mensuplarının hala bölgede olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Başkanın gerekli adımları atacağına eminiz. "

"ANAYASA MAHKEMESİ KENDİ İRADESİNDE KARARINI VERECEKTİR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı referandum için 1-2 gün içerinde onaylayacağını söyledi. CHP, Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söylüyorlar. Bu süreç yaşanırsa Ak Parti'nin tutumu ne olur ? sorusunu şöyle yanıtladı: "Buna hiç şaşırmadım hangi kanun çıksa CHP hemen AYM' nin yolunu tutuyor. Buna alıştık bu süreci durdurmaz. Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir. Ancak Cumhurbaşkanımızın değişiklik teklifini onaylamasıyla birlikte, halk oylaması takvimi netleşmiş olacak"

"GÜNEYDE REJİME AİT UNSURLARIN KUZEYE DOĞRU HAREKETLENDİĞİ DOĞRUDUR"

Binali Yıldırım'ın "Fırat Kalkanı Harekatı El Bab bölgesinde devam ediyor, 2 asker de şehit oldu. Bu harekatın son durumuna ilişkin bilgi almak istiyoruz sizden ? Bölgede Türk Askeri ile Şam Rejimi askerinin karşı karşıya gelmemesi için bir girişiminiz var mı ?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:"186. gündeyiz El Bab Harekatı'nın şu anda kasaba her taraftan kuşatılmış durumda hatta kasabanın dış mahalleleri de kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam başlayan harekatta maalesef yapılan intihar saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit olmuş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Yapılan koordinasyon sonucu her hangi bir çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır.