Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (3)

'ANA MUHALEFET, SİTTİN SENE İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEZ'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'lilerin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121'inci maddesiyle ilgili eleştirilerine Isparta'dan yanıt verdi. Yıldırım, “İktidara muhalefeti; ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi, bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin Burdur İl Kongresi'nin ardından Isparta İl Kongresi'ne katılmak üzere Isparta'ya geldi. Işıkkent Kapalı Spor Salonu'ndaki kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nin üst düzey yöneticileri ve çok sayıda AK Parti'li milletvekili katıldı.

Kongrede partililere seslenen Başbakan Yıldırım, 2018 yılının hayırlara, mutluluğa, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, 81 milyonun yeni yılını kutladı. Yıldırım, “15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'yi içine düştüğü zorluklara, sıkıntılara karşı verdiğimiz çetin mücadelelerde Isparta, hep bizimle oldu. Birlikte yürüdü. Biz de Isparta'nın o muhteşem halılarının desenleri gibi memleketimizin farklılıklarını zenginlik olarak görüyoruz. Memleket aşkına, millet aşkına yağmurlar altında daha çok ıslanacağız" dedi.

'SEN SICAK EVDE OTURURKEN BU MİLLET, MEYDANLARDAYDI EY KEMAL BEY'

KHK'nın tartışılan 121'inci maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Neymiş efendim? 'Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu, günün birinde kötüye kullanılırmış'. Ne diyor? 'Darbeye karşı duranlara, niye koruma getirdiniz?'. Kim diyor? Ana muhalefet partisi başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet, meydanlardaydı ey Kemal Bey; kendine gel, kendine gel" diye konuştu.

'DARBEYİ ÖNLEYENLERİ KORUMAYIP DARBECİLERİ Mİ KORUYACAĞIZ?'

15 Temmuz'da meydanlara inen sivillere sorgu- sual, mahkeme, dava olmayacağını vurgulayan Yıldırım, “Şimdi çıkmışlar. 'Niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsunuz?' Kime getireceğim kardeşim? Darbeyi bastıran, önleyen bu insanlara koruma getirmeyip, darbecileri mi koruyacağız? Kemal Bey, artık FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak da darbeye karşı aslanlar gibi duran şehitlerimizin, yakınlarının, gazilerimizin ruhunu yok edecek bu davranıştan vazgeçin. Bu düzenleme, her yönüyle hukukidir ve tamamen 15 Temmuz darbesinin bastırılmasına yönelik vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır. Bunun dışında söylenen ne varsa doğru değil, maksatlıdır" dedi. Düzenlemenin polisler ve askerler için 1,5 sene önce yapıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“O gün ses, soluk yok. Kimse, bir şey demiyor. Bugün 'Yanlıştır. Bu, darbe yapmayı teşvik eder, çeteleşmeye sebep olur'. Hele hele bir CHP'li vekil, var ki alçaklıkta sınır tanımıyor. Bu insanlara hakaret etmekten, küfretmekten geri durmuyor. Şimdi bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına, gazilere, vatandaşa bunun hesabını verecek. Yağma yok. Köpeksiz köyde değneksiz gezeceğini mi zannediyorsun? Bu diriliş destanını, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. İktidara muhalefeti; ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi, bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez. Ondan sonra da milletten destek bekleyeceksin, avucunu yalarsın."

FOTOĞRAFLI