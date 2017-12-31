Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (2)

BAŞBAKAN; KİM İTİRAZ EDİYORSA DARBECİLERDEN FARKI YOKTUR

Başbakan Binali Yıldırım, KHK'nın 121'inci maddesiyle ilgili, “O darbecilerin üzerine giden, tankların üstüne çıkan, darbecileri derdest edip Emniyet'e teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkarttık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur" dedi.

Burdur Ak Parti 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında ana muhalefet partisini hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da 'Türkiye'ye gelmeyin, güvenli değil' dediğini belirten Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey olabilir mi? Bırakın bir siyasi parti genel başkanını, bir Türk vatandaşı memleketini yabancılara şikayet eder mi? Yakışır mı? Bunlar maalesef 'Siyaset yapacağız, AK Parti başarısız olsun' diye herşeyi yapıyor. Ama Almanlar onların söylediğine inat Türkiye'ye akın akın geldi. Bugün Türkiye'ye gelen turist sayısı 31 milyona ulaştı, bir rekor. Mevlüt bey (Dışişleri Bakanı) '32 milyon oldu' diyor. İşi gücü bunları saymak, kim geliyor kim gidiyor, bir de Antalyalı, bir de Yörük ağası. Yanında oturanı da unutmayalım Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Denizli'nin horozu' diyelim. Onun işi de ekonomi. O da hesap makinesi, kağıt kalem elinde nereye ne satacağız diye uğraşıyor. Bu sene inşallah ihracatta rekora gidiyoruz. 157 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağız. Türkiye büyümede 2017'nin üçüncü çeyreğinde dünyanın bir numarası oldu."

"SURİYE'DE KALICI BARIŞ İÇİN YENİ HÜKÜMET"

Türkiye'nin bir yandan gelişmesini, kalkınmasını sürdürürken diğer yandan bölgede var olan anlaşmazlıkları gidermek için çok önemli inisiyatif ve gayret gösterdiğini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Suriye'de devam eden 7 yılı bulan iç savaş, karışıklığı sona erdirmek için Rusya ve İran'la inisiyatif aldık ve çatışmazlığı önemli ölçüde sağladık. Bundan sonra kalıcı barışı sağlamak hedefimiz. 3.6 milyon kardeşimize bağrımızı, soframızı açtık. Türkiye kendine yakışanı yaptı ama ana muhalefet bunu da ihmal etti. Bizim geleneğimizde darda zorda olana yardım etmek var. Efendim 'Bunlara ne kadar para harcıyorsunuz, ben gelirsem bunların hepsini geri göndereceğim' dedi. Zaten gelemeyeceğin için konuştukların boş. Konuş dur ne olacak."

"AĞZI OLAN KONUŞUYOR"

Çok tartışılan KHK'nın 121'inci maddesine de değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor. Hani derler ya ağzı olan konuşur. Neymiş efendim biz düzenleme yapmışız vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı alçakların karşısında hayatını ortaya koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz?' mi diyecektik. Açık bir şey söylüyorum, Burdurluların güzel bir lafı var; 'Güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti.' Bu Kılıçdaroğlu'nunki de tam buna benziyor. Neymiş efendim; 'Darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız?' Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? Darbe başarılı olsaydı, onu mu istiyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu şunu iyi örnek al, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafaadır. Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur, bahtiyarlık duyuyorum."

"BUNA KİM İTİRAZ EDİYORSA DARBECİLERDEN FARKI YOKTUR"

Kılıçdaroğlu'nun "Komutanın emri tartışılmaz şartsız şekilsiz yerine getirilir. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiştir?" dediğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu bu normal şartlarda olan bir şey, darbe için geçerli değil. Kanunsuz emir veren, o emir ülkeyi yıkmaya yönelikse, ona karşı çıkan, emre uyan değil, o bir kahramandır. Bu darbeci zihniyettir. 'Darbeci komutana itaat edeceksin ve suç işlemesine rıza göstereceksin.' Yine bu zihniyete göre o gece amirlerinin emrini dinlemeyerek, vatandaşa kurşun atmayan asker suç işlemiş oluyor. Bunlara göre öyle. Niye emre itaatsizlik etmiş oluyor, emir ne; 'Git vatandaşı öldür, ateş et.' O da dedi ki 'Ben vatandaşıma silah çekmem, ona kurşun atmam, senin bu emrin benim için yok hükmündedir.' İşte bizim yaptığımız bu kahramanları korumaktır. O darbecilerin üzerine giden, tankların üstüne çıkan, darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkarttık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Bu kadar açık söylüyorum. Onun için bu mesele çok açık ve seçiktir. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Biz bunu daha ilk günden kamu görevlileri için yapmışız. Vatansever askerler, emniyet güçleri için yapmışız. 1.5 yıl geçmiş, aynı kelimelerle darbeye karşı koyan siviller için de yapmışız. Orada hemen patırtı kopuyor. 1.5 senedir neredeydiniz kardeşim. Hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok, hiçbir belirsizlik yok, düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Yağma yok."

"BUCAK'A GİDELİM SALEP İÇELİM"

Kongreye Bucak İlçesi'nden katılan Ak Partili gençler 'Bucak'a gidelim salep içelim' sloganları attı. Başbakan Yıldırım, salep davetine, "Siz salebi buraya getirin de, burada içelim. Şimdi buradan Isparta'ya gideceğiz, Isparta'da kardeşlerimiz bizi bekliyor. Onun için Bucak'ın salep davetini başımız gözümüz üstünde kabul ediyoruz. Başka bir zaman gelir o işi de hallederiz" dedi.

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