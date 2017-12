Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma gündür

Mehmet ÇINAR- Mesut MADAN/BURDUR, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı Kongresi için geldiği kentte salon önünde toplanan kalabalığa seslendi, "Gün, birlik olma ve beraber olma gündür. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Allah hepinizden razı osun" dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı kongresi için sabah saatlerinde havayolunu kullanarak, kente geldi. Yıldırım'a Burdur ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile çok sayıda üst düzey parti yöneticisi ve AK Parti'li milletvekilleri eşlik etti. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen Başbakan Yıldırım, ardından Burdur'a geçerek, kongrenin yapılacağı Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nun olduğu alana geldi. Kongre öncesinde salon önünde toplanan Burdurlulara seslenen Yıldırım, “AK Parti çalışır, onlar konuşur. Bu kadar basit. Bugün Burdur'da bir bayram havası var. Kışın bu soğuğuna rağmen Burdur 6'ncı Olağan Kongresi'ne gösterdiğiniz bu ilgi sebebiyle hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası vatan şairi, istiklal şairi Mehmet Akif'in memleketi. Burası bayrağına, milletine, vatanına sonuna kadar sahip çıkan mert insanların diyarı. Onun için sizin her isteğiniz, her talebiniz, her söylediğiniz bizim için talimattır, emirdir, başımın, gözümün üstünde yeri vardır. 15 yıldır memleketimiz için doğusu, batısı, kuzeyi için çalıştık; çabaladık Türkiye'yi üç kat büyüttük. Bundan Burdur da nasibini aldı. Biz, ayak üstü söz vermeyiz. Görür, değerlendirir, sonra cevabını veririz. Hiç merak etmeyin" dedi.

'ÜLKEYİ ALÇAKLARA TESLİM ETMEDİNİZ'

Bu yılın geride kaldığını; ama Burdur'un 2016'yı, 2017'yi iki önemli olayla hatırladığını belirten Başbakan Yıldırım, “2016, 15 Temmuz, o karanlık gece. O alçakların, FETÖ’cülerin bu bayrağı indirmek, bu ezanları dindirmek için gözünü kırpmadan vatandaşın üzerine mermilerle bombalarla saldırdığı o gece, her Burdurlu kardeşimiz bir kahraman oldu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanları doldurdunuz. Allah sizden razı olsun. Ülkeyi alçaklara teslim etmediniz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. Kalabalık arasındaki bir Somaliliyi gören Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Dünya Somali'yi unuttu. Açlık, yoksulluk, terör, çaresizlik Somali'nin kaderi olmuştu; ama bir yiğit çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, 'Yalnız değilsiniz' dedi ve oraya bizzat giderek, dünyaya 'İnsanlık ölmedi, Türkiye burada, Recep Tayyip Erdoğan burada' dedi ve ondan sonra biz Somali'nin havaalanını da açtık. Somali'de terörle mücadeleye gerekli eğitimleri de verdik. Hastanesini, limanını açtık. Orada hayatı normale döndürdük. Şimdi Somali, ayağa kalkıyor. Geleceğini inşa ediyor. Sadece Türkiye'de değil; sadece 81 milyon vatandaşımızın ihtiyacını, refahını, geleceğini değil; etrafımızdaki masum mağdur ülkelerdeki o çaresiz insanların da derdine deva oluyoruz. İşte onun için değerli Burdurlu kardeşlerim gün, birlik olma ve beraber olma gündür. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Allah hepinizden razı osun."

Yeni bir seneye girileceğini de kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bu vesileyle 2018'in ülkemize, milletimize ve insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini cenabı Mevla'mdan diliyorum" dedi.



