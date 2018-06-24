Başbakan Yıldırım: Erzurum'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, olay seçimlerle ilgili değil, kan davası

Hakime TORUN / ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim gayet olgunluk, sükûnet içinde demokrasimize yaraşır bir şekilde tamamlanmıştır. Münferit birkaç olay dışında herhangi ciddi bir hadise yaşanmamıştır. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim gayet olgunluk, sükûnet içinde demokrasimize yaraşır bir şekilde tamamlanmıştır. Münferit birkaç olay dışında herhangi ciddi bir hadise yaşanmamıştır. Güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, polisimizin gösterdiği titiz çalışma dolayısıyla teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye bir kez daha demokraside ne kadar mesafe aldığını, millet iradesini sandığa yansıtmada ne kadar sistemi geliştirdiğini ortaya koymuştur. YSK'nin aylardan beri yaptığı hazırlıklar, bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. YSK başkanına, üyelerine sandıklardaki görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ERZURUM'UN KARAÇOBAN İLÇESİNDEKİ HADİSE

Yıldırım, Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki hadiseye ilişkin, "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.