BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın bütün ülkeleri arayarak tehdit ettiğini belirterek, "Bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey siz ne kadar büyük olursanız olun, dünya da her ülke bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. Ve işte yapılan oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Bartın'da partisinin kongresine katıldı. Ömer Tepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Ahmet Sorgun, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır da katıldı.TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Dün meclise Ak Parti Hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olamayan 16'ncı bütçesinin yaptık. 16 bütçe 16 sene demektir. Türkiye'de 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu kadar üs üste memlekete hizmet eden başka hiçbir iktidar olmadı. Sadece bize nasip oldu. Milletin iktidarına, milletin partisine, Ak Parti'ye sizin partisine nasip oldu. Bütçemiz kabul edildi. Bu bütçe ülkemize, milletimize hayırlı olsun. 2018 bütçesinde ne var? Çok şey konuşuldu. Eleştirenler beğenmeyenler her şeye bir kulp takanlar burada da boş durmadı ama 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız?, büyüme var, kalkınma var. Refahın artması var, iş var, aş var. Aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var" dedi.'YILIN SON 3'ÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 11.1 BÜYÜME SAĞLADIK'Başbakan Yıldırım, Ak Parti ailesi olarak 15 yıl boyunca milletin verdiği emanete sahip çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bütün hain saldırılara rağmen ülkemizde güveni ve siyasi iktidarın bozulmasına izin vermedik. Demokrasinden ve hukuk devletinden asla taviz vermedik. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı esenliği en öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Hamdolsun sizlerin duası ve desteği ile hiç kimse bugüne kadar milletin iktidarı, Ak Parti'nin bileğini bükemedi. İnşallah bundan sonra da aynısı olacak. Bugün Türk ekonomisi güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ediyor. Bu yılın ilk 9 ayında son 3 üncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüme gerçekleştirdik. Bu Türkiye'nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir. Dünyada en fazla büyüme sağlayan ülkeler Çin ve Hindistan. Ancak Türkiye 3'üncü çeyrekte bu ülkeleri de solladı. Açık ara öne geçti. Listenin başına oturdu. Türkiye'ye yakışan da budur, bu millete yakışan da budur. Ülkemize darbe vurmak isteyenler bir kez daha hüsrana uğradılar. Bu başarı sizin başarınızdır. Bu başarı milletin başarısıdır. Bu başarı büyüyen kalkınan Türkiye'nin başarısıdır."'HER ÜLKE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLER'Başbakan Yıldırım, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini eleştirdi. Konuşması sırasında 'Kudüs'ü Amerika'nın başkenti yapacakmış' diyen Başbakan Yıldırım, düzelterek 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış" dedi. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:"O gün dedik ki 'yanlış hesap Kudüs'ten döner' dedik. 'Kudüs sahipsiz değil' dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı. Hemen bütün üye ülkelerin devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına haber saldı. 'Acil olağan üstü toplanıyoruz, İstanbul'a gelin' dedi. Allah'a şükür bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanlar bir araya gelindi ve bu tek taraflı Birleşmiş Milletler kararlarına karşı, uluslar arası hukuka karşı tek taraflı bu kibirli karara karşı gür bir sesle 'Biz bu kararı tanımıyoruz. Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldı. İşi burada bırakmadık. Meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürdük. Diğer İslam ülkeleriyle beraber. Önce Güvenlik Konseyi'ne. Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi Amerika'ya karşı bu kararı kınayan tanımayan oy verdi. Sadece Amerika tek başına kararın arkasında kaldı. Bundan da sonuç çıkmayınca bu sefer doğrudan genel kurula bir karar getirildi. Bu karar Amerika Birleşik Devletleri'nin başının aldığı kararı tekzip eden tanımayan bir karar tasarısıydı. Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey siz ne kadar büyük olursanız olun, dünya da her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. Ve işte yapılan oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunların çözülmesinde, mazlumların mağdurların meselesinde sahip çıkılmasında kim var. Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var"'TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARINDA GÜVENCESİDİR'Türkiye güçlü olmak zorunda olduğunu ama sadece kendisini için değil, bölge için de güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda. Bu topraklarda yüzyıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyememeği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. O gün bölge halkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye var. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu ülkelere rağmen, hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez. Ve nitekim Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi, artık insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösteriyor. Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır. 3,5 milyon kardeşimize evimizi açan, ekmeğimizi paylaştığımız mülteci kardeşlerimize sahip çıkan ülkenin adı Türkiye'dir. Türkiye barışın, huzurun ve bölgedeki istikrarın güvencesidir. Türkiye küresel barış ve istikrarında güvencesidir" dedi.KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİBaşbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de muhtarlarla yaptığı toplantıda, muhtarlara yönelik kanun çıkaracağını söylediğini, ancak muhtarlar için zaten bir kanun olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:"Kılıçdaroğlu, İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Diyor ki muhtarlara 'Size 5 tane müjdem var' 'Nedir? diye millet can kulağıyla dinliyor. Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım. Allah allah. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu tarihinden daha eski müessese. Bunların kanunu filan yok mu dedim acaba. Bir bakın dedim. Gariban daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Şehir ve kasabalardan muhalif muhtar ve ihtiyar heyetlerine dair kanun. Yetmemiş. 1977'de buna muhtar ödenek ve sosyal güvenlik kanunu diye yine ilave kanun daha yapılmış. Sonra baktım muhtarların ne derdi varmış? Ne yapılmış? Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri Ak Parti Hükümeti yaptı. Bakın neler yaptık. Muhtarların taleplerini artık bilgisayar ortamında kabul ediyoruz, bunun için İçişleri Bakanlığı'nda özel bir daire kuruldu. Muhtarlar dairesi. Oraya giriyorsunuz taleplerinizi yazıyorsunuz. O talepler takip ediliyor ve size geri dönüş yapılıyor. Muhtarların valilikler de vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyeler de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Biz iktidar olursak belediyelerden muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var. Bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş. Başka? 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik. Resmi Gazete'de bu yayınlandı. Bununla ilgili mevzuat yapıldı ve bugün resmen muhtarlar günü olarak kutlanıyor. Ama daha önemlisi 2012 de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyor. 1503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlar maaşa bağlandı. 50 bin muhtar istinasız bu parayı alıyor. Buna ilaveten bir de sigorta, emeklilik primlerini de devlet yapıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2116 lira her muhtara kaynak aktarıyoruz. Helali hoş olsun. Muhtarlar daha çoğunu hak ediyor."'SEN FETÖCÜLERLE, BÖLÜCÜLERLE YÜRÜRKEN BİZ KAMYONCULARLA BERABERDİK'CHP'nin muhtarlar için TBMM'ye getirdikleri kanun tasarısına 'ret' oyu verdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu' bunu söylüyor da getirdiğimiz kanuna ne vermişler bakın dedim. Ret vermişler ret. Kanun görüşülüyor maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'ben yokum' diyor. Ondan sonra da muhtarlara kanun çıkaracağım diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren kardeşim mevcudu. Bir de muhtarlara bugüne kadar yapılanları görüşülürken o maddeden önerge veriyorsun maaş daha fazla olsun. Türkiye'nin de imkanlarını bilmeden etmeden kanuna ret veriyorsun. Böyle de 'muhtarları düşünüyoruz' diyorsun. Buna kimi inandıracaksın. Belli ki Kılıçdaroğlu'na bu bütçe konuşmalarında kamyon işi de fazla koymuş. Ha babam 10 dakkida kamyonculardan bahsediyor. Kamyoncuların en önemli ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler. Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla bir beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul'dan Fetöcülerle, bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın o işlerden" diye konuştu.FOTOĞRAFLI