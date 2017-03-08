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Başbakan Yıldırım'dan partililere; 'Vatandaşa doğrudan ulaşın'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, referandum çalışması için geldiği İzmir'de dün gece geç saatlerde partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptı ve her ilçe için sahadaki duruma ilişkin rapor istedi. Başbakan Yıldırım, "İzmir bizim...

Başbakan Yıldırım'dan partililere; 'Vatandaşa doğrudan ulaşın'
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, referandum çalışması için geldiği İzmir'de dün gece geç saatlerde partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptı ve her ilçe için sahadaki duruma ilişkin rapor istedi. Başbakan Yıldırım, "İzmir bizim için önemli. Bu işe sahip çıkın. Vatandaşa doğrudan ulaşın" dedi.
Referandum çalışması için seçim bölgesi İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Swissotel'te İzmirli kadınlarla akşam yemeği yedikten sonra partisinin İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Kaya Termal Otel'de toplantı yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Partili ilçe belediye başkanları katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen 45 dakikalık toplantıda Başbakan Yıldırım, Kiraz, Kınık, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Selçuk belediye başkanlarına referandum öngörülerini, sahada durumun nasıl olduğunu sordu. Her başkan bu konuda rapor sundu. Başbakan Yıldırım, "İzmir bizim için önemli. Bu işe sahip çıkın. Vatandaşa doğrudan ulaşın, 18 madde ne getirecek, neleri değiştirecek bunları anlatın. Sahada olun, çok çalışın. Sakin bir seçim geçsin" dedi.
İl Başkanı Delican, İzmir'de 250 hatip ve hatibeden oluşan bir ekip kurduğunu bu kişilerin ev ziyareti gerçekleştirdiğini; ayrıca 2 bin 500 kişilik gönüllü timin de vatandaşla bire bir görüşmeler yaptığını anlattı. Belediye başkanları seçim vaatleri arasında eksik kalan projeleri için destek istedi.

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