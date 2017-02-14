Başbakan Yıldırım'dan Pakistan'a taziye mesajı

ANKARA() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi.
ANKARA() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi.
14 Şubat 2017 Salı 21:51
ANKARA() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi.
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