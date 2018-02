Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'millilik' söylemini eleştirerek, "Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eğitimimiz milli olacak, Afrin harekâtı milli olacak, ordumuz milli olacak'. Be kardeşim, bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan Ak Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katıl, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Tekirdağ'da partisinin 6ıncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na değinip, şöyle dedi:

"Afrin operasyonu başlarken bir Mehmetçiğe soruyorlar, oda diyor ki 'Vatan bizim için Kızılelma'dır'. Kızılelma diyen Mehmetçik kim? Mehmet Kuzu, nereli? Tekirdağlı, o Mehmet kahraman Tekirdağlı. Buradan Mehmet Kuzu'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Anası Ümmühan Kuzu, babası Cemil Kuzu da bugün aramızda. Böyle kahraman bir evlada sahip olduğunuz için sizlerle gurur duyuyoruz. Kendiniz bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değildir'. Bu ne haddiniz bilmezlik, bu ne aymazlık. Daha ne göreceksin. 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş. 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK, PYD, YPG sülalesi aynı boyun soyundan, aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların? Bakın bunu söyleyen Ana Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri. Tekirdağ bunu bir yere not et. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ'a yakışmaz. Bunların hesabını 2019'da milletine, vatanına, bayrağına, devletine canı gibi sahip olan Tekirdağlı aziz kardeşlerim, bunun hesabını soracaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."

'BUYUR SEN DE KATIL'

Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin kongresinde yaptığı konuşmayı da eleştirerek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz CHP'nin kurultayları meşhurdur. Her seçimden sonra kurultay diye meydana çıkarlar. 2-3 ay kurultay muhabbeti, bugün nihayet kurultayları toplanıyor. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eğitimimiz milli olacak, Afrin harekâtı milli olacak, ordumuz milli olacak'. Be kardeşim bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan Ak Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katıl, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik ay-yıldızlı bayrağı alıp Hakkari'de dalgalandırarak olur, lafla millilik olmaz. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı konuşmasında diyor ki 'Efendim içeride şu kadar faiz verdiniz, dışarıda bu kadar faiz verdiniz'. Dün söyledim; Niğde-Ankara otoyolunu ihale ettiler, kazma vuramadılar. Kriz geldi, maalesef bütün işler yattı. Bütün projeler bir yana bırakıldı. İşte uzağa gitmeyin, Tekirdağ'a bakın. 2002 öncesi Tekirdağ'ın yollarına bakın. Tekirdağ-Muratlı tren yolu projesi Atatürk'ün vasiyetidir. Kim yaptı? Ak Parti yaptı. Tekirdağ'a ikinci limanı Ak Parti kazandırdı. Çevre yolunu, Tekirdağ'ın alt geçitlerini, üst geçitlerini kazandıran kim? Ak Parti. Ak Parti yapamayacağı şeyin sözünü vermez. Sayın Kılıçdaroğlu kimin faize ne kadar para verdiğini bilmek istiyorsan rakamlara bak. 2002'de milli gelirin yüzde 14.4'ü yüzde 15'i faize gidiyordu. Bugün faiz giderlerinin milli gelirlerdeki payı yüzde 2'nin altında. Kim memleketi soydurmuş, kim sahip çıkmış, rakamlara bakarak konuşalım. Şimdi de diyor ki 'İktidara gelirsek öğretmenlere 5 bin liranın üzerinde maaş vereceğim'. Tabii iktidara gelme umudu olmadığı için her şeyi söyler. Dilin kemiği yok. Böylelerine rahmetli babaannem derdi ki 'Kaval elin, yel Allah'ın, üfle Kemal üfle'. Senin ki de bu hesap. Hesap yok kitap yok."

'VATANDAŞAN HAKKINI SAVUNDUK'

Ak Parti'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren parti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ak Parti sorunları, torunlara havale eden değil, anında çözen partidir. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir. Geride kalan geçtiğimiz 16 yılı birlik beraberlik içerisinde tamamladık. Hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmadık. Vatandaşın hakkını savunduk, bizi bir araya getiren en önemli şey, Türkiye'nin geleceği, milletin refahı oldu. Bu kutlu yürüyüşümüzü birçok defa durdurmak için önümüze çıktılar. Hiçbirine fırsat vermedik. Yolumuza çıkan engelleri aşarak bugünlere geldik. Ak Parti kapısına mühür vurmak istediler. Gezi ayaklanmasını organize ettiler, başaramadılar. Ekonomik ivmeyi durdurmak için uluslararası işbirlikçilerle operasyon yaptılar, yine başaramadılar. Sonunda alçak 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular yine başaramadılar. Çünkü gençler, kadınlar, erkekler, 7'den 70'e bütün millet meydanlara indik, bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklara gereken dersi verdiniz. Hiçbir vesayet onları, Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek" dedi.

'TERÖRÜN BAŞINI BULUNDUĞU YERDE EZME HAREKÂTIDIR'

Ak Parti'nin darbecilere, vesayetçilere, ayrımcılık yapanlara bu ülkeyi teslim etmeyeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu böyle bilinmelidir. Zeytin Dalı Harekâtı'na çok şükür millet tam destek veriyor. İçeride dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekât büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye'ye öyle ya da böyle harekâtla ilgili kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmek istiyorlar. Zeytin Dalı Harekâtı terörün başını bulunduğu yerde ezme harekatıdır. Zeytin Dalı Harekâtı zulüm altında inleyen Arapların, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekâtıdır. Zeytin Dalı Harekâtı emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekâtıdır. Zeytin Dalı Harekâtı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama, sınırlarımızı güvenlik altına alma harekatıdır. Harekâtın hiçbir şekilde sivillere yönelik bir amacı yoktur, bir sonucu yoktur. Eğer harekâtta tek zarar gören varsa o da bizim Hatay'da, Kilis'de yaşayan vatandaşlarımızdır. Harekâtının 15 gününde 90'dan fazla roket saldırısı, Hatay'a, Kilis'e, Reyhanlı'ya düşmesi, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, yaralananların olması, harekâtın ne kadar haklı olduğunu bütün dünyaya dost, düşman herkese göstermiştir."

'ALÇAKLARA HAK ETTİĞİ DERSİ VERİRİZ'

Salonda bulunan gençlerin, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları atması üzerine Yıldırım, şöyle dedi:

"Gençler, kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz o işi halleder hiç merak etmeyin. Ama vatan kurtarmak mesele olunca, 81 milyon yollara düşeriz, alçaklara da hak ettiği dersi veririz. Bu harekât komşular için özgürlük demek, bu harekât bütün insanlığın vicdanı demek ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp, orada yaptığımız harekâta gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyin. Bazılarının Ak Parti'ye olan düşmanlığı, husumeti, o kadar artmış ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. PKK da PYD, YPG, DEAŞ da hepsi aynı yolun yolcusu. Bunlar terör örgütleridir, bunların hiçbir kutsalı yoktur. Bunlar öldürmek üzerine, şiddet üzerine kurgulanmış, programlanmıştır. Onun için adları ne olursa olsun, Irak'a gelip PKK diyecekler, Suriye'ye gelip PYD diyecekler, kendilerini gizlemeye çalışacaklar, bunu bu asil millet yutmaz. Oradaki dağlara terörist başının posterini yapıştıranlar, bütün dünya bunu görsün istiyoruz. Arkasında durdukları, silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütünün gerçek kimliğini hâlâ görmedinizse o zaman Mehmetçik bunu size en iyi şekilde gösteriyor. Yerle bir ederek, darmadağın ederek, siperlerini, mevzilerini yok ederek gösteriyor. Bu mücadele yurt içinde, hudutlarımızın içerisinde barış, kardeşlik sağlanana kadar devam edecek. Hem komşularımızın hem ülkemizde yaşayanların, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlayıncaya kadar devam edecek, ülkemize dışarıdan gelecek tüm tehditler ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. Bir yandan bu mücadeleyi yaparken, bir yandan da kalkınma mücadelemizi gerçekleştireceğiz."



