Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, "1 ay öncesine kadar dolar 4 lirayı gördü. Bugün 3,60. Daha da inecek. Üst aklın oyunlarını boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak. Yeni yeni projeler hayata geçecek" dedi.Yıldırım, devletin içine çöreklenerek, ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı teröristin 15 Temmuz'da harekete geçtiğini, buna karşı Kahramankazanlılar'ın Üstad Necip Fazıl gibi 'zaman bendedir, mekan bendedir' diyerek darbecilere, millet ve demokrasi düşmanlarına canları pahasına meydanları dar ettiklerini belirtti. Yıldırım, ilçe halkının alçak girişime karşı onurlu, haysiyetli bir direniş ortaya koyduğunu, 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü kuşattığını söyledi.Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, tarlasını yakanların da Kahramankazanlılar olduğunu anımsatan Yıldırım, "Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışını kapatmak için gözden çıkaran da sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk şehidi veren yine Kahramankazan ilçesi oldu. İşte bu yüzde bu destan sizin eseriniz." ifadesini kullandı.Yıldırım, halkın bu destansı mücadelesinin, şehadete yürüyüşünün, milli iradeye sahip çıkmasının bütün dünyaya örnek olduğunu, Kahramankazan'ın bu sefer meydanlara bereketli güzel bir iş için çıktığını bildirdi.Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da yazdıkları destanın son cümlesini de yazıp tarihe not düşeceklerine dikkati çeken Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:"Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetinin Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Hazır mıyız? Gücümüz millet, kararımız evet. Sevdamız daima millet, kararımız evet. FETÖ'nün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK, bölücü terör örgütü sizin bu 'evet'lerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü ,'Eyvah 48 günümüz kaldı, 48 günden sonra millet sandığa gidecek, (evet) diyecek bizim de biletimizi kesecek.' diyorlar. Yeni anayasayla Feto örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak, semalarda çocuklar uçurtma uçuracak, gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. Daha yaşanabilir güzel bir ülkenin geleceği için çalışacaklar."Yıldırım, "evet" diyerek terörün de sonunu getireceklerini, Türkiye'yi güçlendireceklerini, çocuklara, gençlere aydınlık bir gelecek hediye edeceklerini kaydetti. PKK sizin bu evetlerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor.Çünkü diyorlar ki eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek bizim de biletimizi kesecek.Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye önünü daha net görecek. Semalarımıza millete bomba atan savaş uçakları olmayacak.Gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak.Biz ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi referandum sonucunu tanımayız demedik. Halkı tehdit etmedik. Halka efendi değil hizmetkar olduk. Biz meclis kürsülerini işgal etmedik. Parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik. Gün geldi bombalar altında gazi meclise sahip çıktık.Biz hendek siyasetini asla kabul etmedik. Sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti ne diyor? 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK’ya dayıyoruz.' Kürt kardeşlerim kimliğinizle, Kürtlüğünüzle iftihar edin. Bu sizin hakkınız ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki sizin gibi bir sorunu yok. Ancak sizin böyle alçak bir örgüt gibi sorununuz var. Ancak merak etmeyin gün yaklaştı. Bu alçak örgütün sizin ve bizim aramızı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz.FETÖ’ye, PKK’ya DEAŞ’a elveda demeye hazır mısınız? Halk oylaması bir seçim değil. Buna bir seçim havası vermeye çalışanlar var. Millet bunlara gülüp geçiyor.Bir önceki seçim HDP’ye CHP’ye oy vermiş kardeşlerim varsa onlara sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzubahis olan memleketse geri kalan teferruat.1 ay öncesine kadar dolar 4 lirayı gördü. Bugün 3,60. Daha da inecek. Üst aklın oyunlarını boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak. Yeni yeni projeler hayata geçecek.Size şimdi bir müjde veriyorum. Ankara - Kazan yolunu genişletiyoruz. 3 gidiş 3 geliş haline getiriyoruz. Hadi hayırlı olsun. 1-2 ay içinde çalışmalar başlıyor.Köklerimizden beslendik, geleceğe yöneldik. Abdülhamit’in hayalini gerçeğe çevirdik. Mustafa Kemal’in vizyonunu taşımayı kendimize görev bildik.Kılıçdaroğlu 50 vekil artışını eleştiriyor. 50 vekile fazladan para verileceğini söylüyor. Sen onu soracağına bir milletvekilinin 1 trilyon 200 milyar telefon faturası bu milletin sırtına sarıyor, onun hesabını ver. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız. Bu sistem babanın oğulla arasını açar. Bu sistemde kim gelirse gelsin mutlaka sorun çıkıyor. 1950’den beri yaşadıklarımız ortada.Bir de ağızlarına ezber yapmışlar, 'cumhurbaşkanı partili olur mu?' Olur… bal gibi olur, gayet de güzel olur. Bir de tutturmuşlar 'tek adam'. Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz kardeşim. Bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Bir gemide iki tane süvari olmaz. Onun için tek olacak. Elbet tek olacak. Ama tek adam dediğiniz milletin oylarıyla gelecek milletin oylarıyla gidecek. Silahla bombayla uçakla gelemeyecek. Kimse milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak.Bugünlerde yine birilerine bir şeyler oluyor. Farkında mısınız? Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar veririlerdi. AK Parti geldi artık manşetlerle hükümet kurmak hükümet yıkmak tarih oldu. Efendim 'karargah rahatsız.' Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat’ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Şimdi bakıyorum benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Kahramankazanlılara iyi dinleyin. Şimdi demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz’da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez.