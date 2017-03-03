Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, referandum kampanyasında bugün Sinop'ta halka hitap ettiği, sis nedeniyle gidemediği Bartın mitingine telekonferansla katıldı. Başbakan Yıldırım, CHP'nin rejim değişikliği eleştirisine, "Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür", tek adam eleştirisine de, "Halkın yetki verdiği, seçtiği insana 'diktatör' demek ne demek oluyor?" diyerek cevap verdi.Bartın mitingi için Ankara'dan kalkan Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inemedi. Başbakan Yıldırım'ın uçağı Sinop'a yönelirken, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç hitap etti. Başbakan Yıldırım da Sinop'tan telekonferans sistemiyle mitinge katılarak kalabalığa hitap etti. REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİNE YANITBaşbakan Yıldırım, yapılacak halk oylamasının sadece hükümet sistemi değişikliği olduğunu, ancak ana muhalefet partisinin buna 'rejim değişikliği' dediğini söyleyerek şöyle konuştu:"Ana muhalefetin iki lafından biri 'rejim değişiyor, ülke elden gidiyor' diyor. Ak Parti iktidarında 15 yılda 2 halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü ve haddi yoktur. Burada 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür. Türkiye rejimini seçmiştir. 1923’te Türkiye 'Cumhuriyet' demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda cumhuriyetin en kuvvetli savucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. Rejim değişmiyor. Milletin yetkileri millete geri veriliyor. Bu değişiklikle birlikte hem Meclis, hem de hükümet çok daha güçleniyor."TEK ADAMCHP'nin Menderes'e de 'diktatör', 'tek adam' dediğine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Şimdi kurucu genel başkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a aynı şeyi söylüyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP değişimi sevmez. Değişikliği neden istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değişikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek, yorulması gerekecek, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Artık darbelerden, vesayetlerden, kumpaslardan medet umamayacak. Çünkü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz. Yani vekillerin iktidarından asılların iktidarına, halkın iktidarına giden bir yolu 16 Nisan'da inşallah siz açıyorsunuz. İki tane sandık kurulacak. Birisinde Cumhurbaşkanı ve ülkeyi yönetecek hükümet seçilecek, diğerinde vekiller seçilecek. Bütün yetkiyi veren sizsiniz. 'Tek adam' dediğiniz sizin oylarınızla seçtiğiniz ve ülkeyi 5 yıl için, iki sandık arasında yönetecek insandır. Beğenirseniz yeniden seçecek, beğenmezseniz değiştireceksiniz. Bu mudur tek adam. Bu mudur diktatörlük. Halkın yetki verdiği, seçtiği insana diktatör demek ne demek oluyor? Bu kadar vatandaşın gözüne baka baka yalan söylemenin bir alemi var mı?" dedi.'BÖLÜNME, KAMPLAŞMA DOĞRU DEĞİL'Yeni sistem ile Türkiye'nin bölüneceği eleştirisine de cevap veren Yıldırım şöyle konuştu:"Diyorlar ki 'Türkiye bölünür, kamplaşma olur.' Hiç alakası yok. Hiç bir şekilde doğru değil. Bakın ABD kurulduğu günden bu yana 228 yıl geçti. 228 yılda ABD'de sadece 45 başkan geldi. 4 senede 1 başkan seçiliyor. Türkiye, 1923'de kuruldu. 94 yılda tam 65 hükümet kuruldu. Yani bir hükümet en fazla 17 ay görevde kalmış ortalama. Bazen 20 gün 25 gün görevde kalan hükümetler var. Böyle zayıf hükümetlerde nasıl hizmet olacak, nasıl büyük eserler yapılacak, nasıl Çakraz Tüneli, Kurucaşile-Bartın yolu yapılacak. IMF borcunu ödedik mi. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye'ye katladık mı? Evet. O halde AK Parti iktidarında var olan istikrar ve güveni artık kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunun için de 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan sıradan bir halk oylaması değil. Gelecek kuşakların, gençlerimizin, kadınlarımızın, 79 milyon vatan evladının geleceğini garanti altına alacak."'HİÇBİR HAYIRLI İŞE 'EVET' DEMEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'CHP'nin her şeye 'hayır' dediğine vurgu yapan Yıldırım, "Bunlar köprü yaparsın 'hayır' der. Havalimanı yaparsın, demiryolu yaparsın 'hayır' der. Nerede hayırlı bir iş varsa bunların bu 'hayır' korosunun hazır olduğunu görürüz. Şimdi de 'hayır' diyorlar. Bunların memleketin hayrı adına hiçbir hayırlı işe 'evet' demediğini biz biliyoruz. Türkiye bunlar yüzünden vakit kaybetmeye, enerji kaybetmeye devam mı edecek? Asla etmeyecek. Yeni sistemi bütün bu sorunları geride bırakacak, kalıcı istikrarı, güçlü iktidarı birlikte getirecek" dedi.'GENÇLERE GÜVENİYORUZ'CHP ve hayırcıların milletvekili seçilme yaşının 18'e çekilmesine de karşı olduğunu söyleyen Yıldırım, "20 yaşında askere gönderdiğimiz gençlere, aday olma, milletvekili olma zamanı gelince, 'Sen küçüksün, sen bekle' diyoruz. '18 yaşında milletvekili mi olur?' diye gençleri küçük görüyorlar. Biz gençlere güveniyoruz. Çünkü o gençler 15 Temmuz darbe kalkışmasında en ön safta yer aldılar. Bu vatan için gözlerini kırpmadan mermilere göğüslerini siper ettiler. 18-25 yaş arasında 7.5 milyon gencimize siyasette söz sahibi olma hakkı getiriyoruz. Milletin, memleketin sorunlarına dahil olma ve ülkeye hizmet etme fırsatı getiriyoruz" diye konuştu.FOTOĞRAFLI